Dom Mostowiaków z "M jak Miłość" znajduje się 30 minut od Warszawy. Nie szukajcie w Grabinie!

Gdzie znajduje się dom z serialu "M jak miłość"?

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć miejsce, które widzowie znają jako rodzinny dom Mostowiaków, nie powinien kierować się do Grabiny. Budynek znajduje się bowiem we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu. Od centrum Warszawy dzieli go zaledwie około 30–40 minut drogi.

To właśnie tam powstawały charakterystyczne ujęcia zewnętrzne – między innymi widok domu, który przez lata pojawiał się w serialu i czołówce produkcji. Dla wielu widzów może być to spore zaskoczenie, ponieważ Grabina na ekranie sprawia wrażenie prawdziwej, konkretnej miejscowości. W rzeczywistości jest jednak fikcyjną lokalizacją stworzoną na potrzeby fabuły.

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Dom Mostowiaków z "M jak Miłość"

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Wnętrza domu Mostowiaków powstały gdzie indziej

Choć zewnętrzna część budynku znajduje się w Piaskach, sceny rozgrywające się we wnętrzu domu nie były nagrywane w tym miejscu. Pomieszczenia domu Mostowiaków zostały odtworzone w specjalnie przygotowanych halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna, m.in. w Orzeszynie.

To częsta praktyka w produkcjach telewizyjnych – prawdziwe lokalizacje służą głównie do ujęć plenerowych, natomiast wnętrza budowane są tak, aby ekipa mogła mieć pełną kontrolę nad światłem, scenografią i pracą aktorów.

"M jak Miłość" - serial, który pokochały miliony Polaków

"M jak Miłość" to jeden z najdłużej emitowanych i najbardziej popularnych polskich seriali obyczajowych. Pierwszy odcinek został pokazany w 2000 roku, a historia rodziny Mostowiaków szybko zdobyła ogromną popularność wśród widzów. Przez lata produkcja opowiadała o rodzinnych relacjach, miłości, trudnych wyborach i codziennych problemach bohaterów.