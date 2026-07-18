Pojedynek gwiazd w bikini. Znane Polki zachwycają sylwetkami. Która z nich wygląda najlepiej?

Większość gwiazd w okresie wakacyjnym ma przerwę w pracy. Dlatego też pakują walizki i lecą na długi urlop, najczęściej w tropiki. Wtedy też prześcigają się w mediach społecznościowych seksownymi fotkami w skąpych strojach kąpielowych i to dwuczęściowych, by pokazać jak najwięcej ciała. A mają się czym chwalić. Większość naszych pań, ma piękne, smukłe, wysportowane sylwetki. Kaloryfer na brzuchu czy jędrne nogi to tylko nieliczne atuty, które posiadają. Która z nich wygrałaby pojedynek na bikini? My nie jesteśmy w stanie wybrać tylko jednej!

Gwiazdy odsłaniają zgrabne ciała

Wakacyjny sezon to czas, kiedy media społecznościowe zamieniają się w prawdziwą galerię urlopowych kadrów. Celebrytki wybierają skąpe bikini, kolorowe stroje kąpielowe i pozują na tle rajskich krajobrazów.

Dla wielu z nich to również okazja, by pokazać efekty regularnych treningów i zdrowych nawyków. Płaski brzuch, wysportowane nogi czy zgrabna sylwetka to elementy, nad którymi wiele gwiazd pracuje przez cały rok. Niektóre z nich otwarcie mówią o swojej aktywności fizycznej, inne po prostu dzielą się efektami swojej codziennej pracy.

Marcelina Zawadzka szybko wróciła do formy po porodzie

Marcelina Zawadzka zachwyca sylwetką po narodzinach dziecka. Prezenterka bardzo szybko wróciła do formy i dziś chętnie pokazuje efekty swojej pracy. Jej wakacyjne kadry w bikini spotykają się z dużym zainteresowaniem fanów.

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Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca perfekcyjną formą

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat przywiązuje dużą wagę do aktywnego stylu życia. Jej wysportowana sylwetka i charakterystyczny płaski brzuch często pojawiają się na zdjęciach publikowanych w sieci. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności, w której nie brakuje treningów i zdrowych nawyków. Patrząc na jej perfekcyjną figurę aż trudno uwierzyć, że jest matką trójki dzieci.

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Julia Wieniawa stawia na treningi

Julia Wieniawa regularnie pokazuje, że aktywność fizyczna jest ważnym elementem jej życia. Artystka często publikuje zdjęcia z treningów, a wakacyjne fotografie w bikini pokazują efekty jej zaangażowania. Jej smukła sylwetka od lat zachwyca fanów i przypomina, że dbałość o formę wymaga systematyczności.

Anna Lewandowska - sportowa forma na najwyższym poziomie

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej kojarzonych ze sportowym stylem życia gwiazd w Polsce. Nic więc dziwnego, że jej sylwetka od lat jest dla wielu osób inspiracją. Treningi, zdrowa dieta i aktywność fizyczna są nieodłączną częścią jej codzienności, co widać na wakacyjnych zdjęciach.

Małgorzata Socha i Joanna Jabłczyńska stawiają na naturalność

Małgorzata Socha od lat zachwyca elegancją i naturalnym stylem. Aktorka chętnie korzysta z wakacyjnego odpoczynku, a zdjęcia z urlopu pokazują, że również ona może pochwalić się świetną formą.

Z kolei Joanna Jabłczyńska od lat związana jest ze sportowym trybem życia. Jej pasja do jazdy na rowerze i aktywności fizycznej pomaga jej utrzymać szczupłą sylwetkę.

Magdalena Narożna i Aneta Zając pokazują efekty przemian. Co z Dodą?

Magdalena Narożna przeszła dużą metamorfozę i od kilku lat zachwyca formą. Wokalistka pokazuje, że zmiana nawyków i aktywność fizyczna mogą przynieść spektakularne efekty. Podobną przemianę przeszła kilka miesięcy temu Aneta Zając.

Doda od lat słynie z niezwykle wysportowanej sylwetki. Artystka regularnie podkreśla, że wygląd wymaga pracy, a efekty treningów chętnie prezentuje podczas sesji zdjęciowych i występów.

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