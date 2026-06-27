Doda pokazała mamę w bikini. Co za forma 75-latki!

Mogłoby się wydawać, że popularna piosenkarka i jej rodzicielka to dwa zupełnie różne światy. Artystka jest znana z bezpośredniości oraz ostrego języka, podczas gdy jej matka uchodzi raczej za uosobienie dyplomacji. Nie znaczy to wcale, że starszej z pań brakuje spontaniczności. W ramach prezentu imieninowego Doda zabrała mamę na wycieczkę do słonecznej Hiszpanii. Wokalistka stale pamięta o swoich fanach i systematycznie dzieli się z nimi nowymi materiałami, na których główną rolę gra pani Wanda. Obie panie postanowiły spędzić gorącą sobotę na błogim relaksie i łapaniu promieni słonecznych.

Doda z mamą na wakacjach w Hiszpanii

W trakcie wspólnego relaksu na słońcu piosenkarka zaproponowała swojej 75-letniej matce wykonanie dość nieoczekiwanej i zmysłowej sesji zdjęciowej. Kiedy tylko usłyszała ten pomysł, pani Wanda bez najmniejszego zawahania przystąpiła do pozowania przed obiektywem aparatu. Kobieta ufa swojej jedynej córce i doskonale zdaje sobie sprawę z jej ogromnych pokładów kreatywności oraz artystycznego zmysłu.

75-letnia mama Dody w bikini pozuje na leżaku

Internetowi sympatycy wprost uwielbiają wspólne nagrania wokalistki i jej rodzicielki. W towarzystwie pani Wandy gwiazda prezentuje się z dużo bardziej kameralnej, domowej perspektywy. Kiedy tylko zachęciła matkę do zrobienia pamiątkowych ujęć na leżaku, 75-latka od razu podjęła wyzwanie. Artystka nie potrafiła ukryć ogromnego podziwu dla sylwetki swojej mamy, głośno chwaląc jej doskonałą formę.

Dla mnie to jest niewiarygodne. Ja pamiętam, jak babcia miała. Wy macie tak gładkie nogi genetycznie, jakieś takie niestare w ogóle - zachwycała się.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ piosenkarce udało się również namówić panią Wandę do nagrania specjalnej wstawki do jej nowego utworu, który stworzyła we współpracy z Fagatą.

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