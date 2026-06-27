Radiowóz wjechał na skrzyżowanie w Warszawie. Chwilę później doszło do zderzenia!

Wypadek miał miejsce na warszawskim Targówku, u zbiegu ulic gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz Radzymińskiej. To właśnie w tym rejonie pojazd policyjny uczestniczył w zderzeniu z osobowym citroenem. Jak poinformowali dziennikarze serwisu TVN24, wskutek tego niebezpiecznego incydentu drogowego poszkodowane zostały dwie osoby.

Młodszy aspirant Jakub Filipiak, reprezentujący Komendę Stołeczną Policji, przekazał dokładny czas zgłoszenia. Jak poinformował funkcjonariusz, oficer dyżurny przyjął informację o tym zdarzeniu około godziny 13.20.

Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen. Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia – przekazał policjant w rozmowie z TVN24.

Po przybyciu zespołów ratownictwa medycznego podjęto decyzję o konieczności hospitalizacji kobiety siedzącej za kierownicą citroena oraz jednego z interweniujących policjantów. Obrażenia odniesione przez uczestników wypadku nie stanowią zagrożenia dla ich życia.

Teren kolizji został natychmiast zabezpieczony przez interweniujące ekipy ratownicze, które prowadziły swoje działania. Jednocześnie funkcjonariusze policji rozpoczęli szczegółowe ustalanie wszelkich przyczyn oraz dokładnego przebiegu tego wypadku.