Badacze odkryli, że w tym miesiącu rodzą się ludzie, którzy żyją dłużej. Data urodzenia, a wpływ na dorosłe życie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-27 7:55

Prowadzonych jest coraz więcej badań nad korelacją daty urodzenia, a osobowością. Najnowsze analizy naukowcy wskazały, że dzieci urodzone w tym jednym, konkretnym miesiącu mają większe szanse na dożycie 100 lat niż inni. Czym wyróżniają się na tle innych?

Grupa starszych, uśmiechniętych osób w kawiarni, z kawą i rogalikami, symbolizująca długie i szczęśliwe życie. Kobieta w centrum w brązowej kurtce trzyma fioletową filiżankę kawy. Więcej na temat sekretu długowieczności przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images To może być sekret długowieczności. Ten napój piją stulatkowie z niebieskich stref
  • Miesiąc urodzenia wpływa na długość życia? Badania ujawniają zaskakujące powiązania między datą narodzin a Twoim zdrowiem.
  • Grudniowe dzieci żyją statystycznie dłużej, rzadziej chorując na serce, lecz są bardziej podatne na neurologiczne schorzenia czy astmę.
  • Odkryj, jak Twój miesiąc urodzenia kształtuje osobowość i czy masz szansę na długie i zdrowe życie!

Sekret długowieczności - data urodzenia?

Czy miesiąc urodzenia może wpływać na charakter i osobowość? Niektórzy badacze wskazują, że tak. Prowadzi się coraz więcej badań, które mają wykazać zależność pomiędzy datą urodzenia, a przyszłym życiem. Na przykład analizy prowadzone przez Atom Learning wykazały, że dzieci urodzone w listopadzie częściej się dobrze uczą i otrzymują dobre oceny. Z kolei dzieci urodzone w czerwcu wyróżniają się kreatywnością oraz ciekawością świata. Okazuje się, że miesiąc urodzenia może nie tylko wskazywać pewne cechy charaktery, ale zdradzać także więcej. 

Jak wynika z badań opublikowanych w „Journal of Aging Research” osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na dłuższe życie niż ich rówieśnicy z innych miesięcy. Analizy badaczy wykazały, że grudniowe dzieci rzadziej zapadają na choroby układu sercowo-naczyniowego, co może sprzyjać dłuższego życiu. Nie znaczy to jednak, że osoby urodzone w grudniu są całkowicie wolne od innych schorzeń i dolegliwości. Te same badania wykazały, że grudniowi solenizanci mogą być bardziej narażenie na niektóre schorzenia neurologicznie, a także astmę. 

Osoby urodzone w grudniu. Co mówi astrologia?

Mimo, że astrologia nie jest oficjalną nauką to często trafnie określa charakter i osobowość osób urodzonych w poszczególnych miesiącach. Według astrologii grudniowe dzieci dzielą się na dwa znaki zodiaku Strzelca (1-21 grudnia) oraz Koziorożca (od 22 grudnia). Oba ta znaki zodiaku charakteryzują się silna osobowością i pewnością siebie. Nie lękają się życia i potrafią stawiać czoła problemom. To może mieć wpływ na ich długowieczność. Ani Strzelec, ani Koziorożec nie przekładają wizyt u lekarza i nie boją się badań kontrolnych. Dodatkowo, oba te znaki zodiaku konsekwentnie dążą do realizacji wyzwań i są bardzo ambitne. Z drugiej jednak strony, cały czas pozostają optymistami i chętnie czerpią z życia to, co najlepsze. 

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