To męskie imię oznacza "dziecko szczęścia". Rodzice w Polsce znów je pokochali

Rodzice coraz częściej sprawdzają znaczenie imion, a forma oznaczająca "dziecko szczęścia" przez długi czas była niedoceniana.

Biblijne korzenie tego imienia wiążą się z takimi cechami jak wrodzona lojalność, bystrość oraz duża dawka pozytywnego myślenia.

Ostatnie lata to powrót do łask tej męskiej formy, która staje się częstszym wyborem podczas rejestracji noworodków.

Dane z rządowego rejestru PESEL pokazują, że Polacy od lat stawiają na klasykę w przypadku obu płci. Na szczytach rankingów królują Anna i Piotr, które od dekad są wybierane przez kolejne pokolenia rodziców. Zupełnie inaczej wygląda historia imienia Beniamin, które mimo wiekowych tradycji, długo nie potrafiło przebić się do czołówki.

Imię Beniamin – skąd pochodzi i co oznacza?

Męskie imię Beniamin kryje w sobie długą historię i wyjątkowy przekaz. Swoje korzenie ma w hebrajskim słowie Binyamin, które najczęściej interpretuje się jako "dziecko szczęścia", "syn prawicy" albo "syn szczęścia". W Biblii był to najmłodszy potomek patriarchy Jakuba i Racheli, a zarazem założyciel jednego z dwunastu plemion izraelskich. Przez stulecia imię to zakorzeniło się w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej. Jego biblijny rodowód sprawia, że kojarzymy je głównie z młodością, serdecznością, wiernością i ważną rolą w strukturze rodziny.

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Te cechy wyróżniają osoby noszące imię Baniamin

Mężczyznom noszącym imię Beniamin przypisuje się cały wachlarz konkretnych cech osobowości:

Bystrość i zdolności analityczne: Często uważa się ich za ludzi inteligentnych, którzy z naturalną ciekawością badają otaczający ich świat.

Empatia i dobra intuicja: Zazwyczaj wykazują się dużą wrażliwością i bez trudu odczytują stany emocjonalne innych ludzi.

Wierność i dbałość o rodzinę: Bardzo cenią relacje z bliskimi, sprawdzając się w roli oddanych krewnych i przyjaciół.

Zmysł twórczy: Niejednokrotnie przejawiają talenty w dziedzinach artystycznych lub potrafią myśleć bardzo nieszablonowo.

Pozytywne nastawienie: Nawiązując do dosłownego znaczenia ("syn szczęścia"), bardzo często kroczą przez życie z ogromnym optymizmem.

Imię Beniamin wraca do łask

Choć imię Beniamin jest obecne na naszych ziemiach od setek lat, przez większość czasu pozostawało raczej niszowym wyborem. Ostatnie lata to jednak wyraźny wzrost jego popularności. Polacy coraz chętniej sięgają po to imię dla swoich synów, doceniając w nim połączenie klasyki, szlachetnego brzmienia i nuty niepowtarzalności. Z informacji bazy PESEL wynika, że w Polsce to imię nosi obecnie 5186 mężczyzn, co daje mu 228. miejsce w zestawieniu wszystkich męskich imion. W samym 2025 roku rodzice zdecydowali się na nie 226 razy, co stanowi absolutny rekord na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

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