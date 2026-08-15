Chcesz mieć spokój w życiu i lepiej spać? Zamieszkaj na tym piętrze. Według numerologii nie dolatują tam troski i problemy dnia codziennego

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-15 5:11

Numerologia, czyli odkrywanie magicznego znaczenia cyfr nie ogranicza się tylko do daty urodzenia. Również wszelkie codziennie miejsca układane w porządku liczbowym mogą skrywać nieznane znaczenie. Według numerologów szczególne znaczenie ma numer i piętro naszego mieszkania. To w domu spędzamy najwięcej czasu to jego energia wpływa na nas najbardziej. Numerologia mówi, że to właśnie to piętro najlepiej harmonizuje się z naszym odpoczynkiem i ciałem i duszą. Sprawdź, na którym piętrze mieszka spokój.

Młoda kobieta w swetrze na tle zegara i cyfr. O energii piętra, na którym mieszkasz, przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Numerologia twierdzi, że energia piętra, na którym mieszkasz, ma kluczowy wpływ na Twoje samopoczucie i harmonię w domu.
  • Różne piętra niosą odmienne wibracje: parter sprzyja karierze, a trzecie – życiu towarzyskiemu.
  • Jest jednak jedno konkretne piętro, które zapewnia wyjątkowy spokój, głęboki relaks i najlepszy sen.
  • Sprawdź, które to piętro i czy Twoje mieszkanie posiada tę unikalną, kojącą energię, idealną do regeneracji.

Na tym piętrze dobrze się wyśpisz. Jego energia sprzyja harmonii i dobremu samopoczuciu

Każda z cyfr ma w numerologii przypisane znaczenie. Razem tworzą ciągi liczbowe, które odpowiednio odczytywane mogą zdradzać prywatną przepowiednię dla każdego z nas. Numerolodzy posługując się cyframi w naszym otoczeniu mogą próbować odczytywać energię i wibracje, które towarzyszą nam na co dzień. W numerologii najważniejsza jest data urodzenia, która stanowi niezmienną wróżbę każdego z nas. Równie ważne są cyfry z naszego mieszkania. Numer mieszkania czy piętro emanują energią, która oddziałuje na nasze codzienne życie. To w końcu dom stanowi enklawę i miejsce odpoczynku. Jego wibracje stale na nas wpływają i mogą decydować o naszym nastroju oraz samopoczuciu. 

Każde z pięter posiada energią odpowiedzialną za coś innego. Parter to dobre miejsce na singli, którzy stawiają na samorozwój oraz pragną zawodowego sukcesu. trzecie piętro jest dobre na młodych osób, które lubią się bawić i często zapraszają gości. Jego energia sprzyja nawiązywaniu relacji towarzyskich i wspiera komunikatywność. Piętro ósme w numerologii to sukces finansowy. Opiera się on nie tylko na wysokich zarobkach i dużej liczbie pieniędzy, ale także na umiejętności zarządzania nimi oraz oszczędzaniu. 

Jeżeli cenisz sobie spokój i szukasz mieszkania, w którym faktycznie odpoczniesz, to numerolodzy polecają to na piętrze dziewiątym. W numerologii cyfra "9" symbolizuje dobrą energię, harmonię oraz duchową jedność z naturą. Mieszkanie na tym piętrze stanowi idealne miejsce na relaks i dobry sen. Nie zaburza Twoich wibracji i sprzyja relaksowi. Koi nerwy i pomaga odciąć się od świata zewnętrznego. Mieszkanie na tym wysokim piętrze sprawia, że problemy życia doczesnego do niego nie dolatują, a z drugiej strony jest się bliżej nieba, gwiazd oraz Boga. 

Sprawdź także, co mówi o Tobie Twój numer mieszkania.

Numerologia numeru mieszkania
Galeria zdjęć 9
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