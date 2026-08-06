Te imiona dla dziewczynek uchodzą za pechowe. Przesądy radzą ich unikać

Często zastanawiamy się, czy imię wpływa na życie; w folklorze pewnym imionom przypisuje się złą passę.

Chociaż brakuje dowodów naukowych, stare wierzenia sugerują, że pewne imiona mogą wiązać się z życiowymi trudnościami dla dziewczynek.

Przedstawiamy zestawienie imion uznawanych za niefortunne. To od ciebie zależy, czy weźmiesz te legendy pod uwagę.

Decyzja o wyborze imienia dla malucha to często jedno z największych wyzwań dla przyszłych rodziców. Motywacje są różne: aktualne trendy, dziedzictwo rodzinne lub głębokie znaczenie przypisane konkretnemu słowu. Niektórzy jednak bacznie przyglądają się dawnym zabobonom, wierząc, że pewne imiona mogą przyciągać pecha i problemy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że nauka nie znalazła żadnych dowodów na to, by imię miało realny wpływ na losy człowieka. Te przekonania to jedynie barwny element ludowych opowieści.

Te imiona dla dziewczynek mają przynosić pecha

Od wieków ludzie starali się nadać sens przypadkowym zdarzeniom. Kiedy nieszczęścia się powtarzały, ludzki mózg naturalnie szukał schematów. Eksperci z dziedziny psychologii tłumaczą to jako skłonność do łączenia niezwiązanych ze sobą faktów. Dlatego też tego typu opowieści o imionach wciąż fascynują i przyciągają uwagę. W końcu imię to sprawa osobista każdego z nas, a nutka mistycyzmu tylko wzmacnia zainteresowanie. W zależności od regionu Polski krążyły różne legendy na ten temat. Warto pamiętać, że same w sobie imiona nie są nacechowane negatywnie. Zazwyczaj mity rodziły się z lokalnych tragedii lub historii rodzinnych, gdzie kilka osób o tym samym imieniu doświadczyło zbiegów okoliczności. Dla części społeczeństwa to tylko ciekawostki z przeszłości, dla innych - punkt odniesienia przy nazywaniu potomka. Najważniejsze to mieć na uwadze, że to środowisko, w jakim dorastamy, nasze wybory i edukacja kształtują nas znacznie mocniej niż to, jak się nazywamy.

Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, które konkretnie imiona zyskały miano pechowych i z jakiego powodu.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

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