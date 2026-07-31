To imię do niedawna kojarzyło się z pokoleniem naszych babć. Dziś rodzice znów chętnie wybierają je dla swoich córek

Rodzice w Polsce coraz chętniej wybierają klasyczne imiona.

Wśród nich wielki powrót przeżywa imię o łacińskim rodowodzie, kojarzone do tej pory z pokoleniem naszych babć.

Odkryj niezwykłe znaczenie i historię tego unikalnego imienia.

Wystarczy spojrzeć na dane z bazy PESEL, by zobaczyć, że to właśnie tradycyjne imiona królują w Polsce niezmiennie od lat. Nie bez powodu na szczycie zestawień od bardzo dawna utrzymuje się Anna. Ostatnio jednak coraz wyraźniej widać, że rodzice odkurzają formy, które wydawały się zapomniane. Świetnym przykładem jest Rozalia. To niezwykle klasyczne i eleganckie imię znów przyciąga uwagę świeżo upieczonych matek i ojców, którzy doceniają jego delikatne brzmienie.

Rozalia - pochodzenie i znaczenie imienia

Rozalia najprawdopodobniej wywodzi się bezpośrednio od łacińskiej formy Rosalia. Słowo to nawiązuje do terminu "rosa", który w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu różę. Z tego powodu imię to najczęściej interpretuje się jako "ta, która jest jak róża". Warto pamiętać, że ten wyjątkowy kwiat od zawsze był utożsamiany ze szlachetnością, delikatnością i miłością.

Historia tego imienia jest nierozerwalnie związana z postacią świętej Rozalii, znanej jako patronka Palermo. Kobieta żyła w XII wieku, wiodąc żywot pustelnicy, a jej kult zyskał ogromną popularność w czasie wielkiej epidemii dżumy. Zgodnie z podaniami, to właśnie wtedy odnaleziono jej relikwie. Dziś święta Rozalia jest uznawana za patronkę chroniącą ludzi przed chorobami i zarazami.

Popularność imienia Rozalia w Polsce

Przez dziesięciolecia Rozalia była imieniem bardzo popularnym, zwłaszcza wśród naszych babć i prababć. Z biegiem lat straciła jednak na znaczeniu, by niedawno znów wrócić do łask. Z najnowszych danych z systemu PESEL wynika, że w Polsce to imię nosi obecnie ponad 23,5 tysiąca kobiet, co daje mu 139. miejsce w zestawieniu najczęstszych żeńskich form. Renesans Rozalii to część większego trendu – podobnie jak w przypadku Zofii, Antoniny czy Heleny. Statystyki pokazują jasno, że tylko w 2025 roku Rozalią nazwano 1814 dziewczynek, co jest absolutnym rekordem ostatnich 25 lat.

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