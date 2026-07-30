To męskie imię oznacza "jaśniejącego sławą". Nosi je jeden z najsłynniejszych polskich sportowców

Imiona tradycyjne od lat dominują w polskich zestawieniach, a jedna z nich nieustannie przyciąga uwagę głębokim przesłaniem.

W naszym kraju, podobnie jak w innych częściach Europy, to imię budzi skojarzenia z determinacją, powagą i niezłomnością.

Sprawdź, jak ukryte znaczenie tej formy może przekładać się na życiowe powodzenie.

Tym imieniem jest Robert, od dawna zakorzenione w europejskiej kulturze i regularnie nadawane chłopcom w Polsce. W naszym społeczeństwie jest ono utożsamiane z niezależnością, silnym charakterem i poczuciem odpowiedzialności.

Skąd pochodzi imię Robert?

Źródła imienia Robert należy szukać w języku starogermańskim. Jego struktura opiera się na dwóch elementach: "hrod", co tłumaczy się jako "sława", oraz "beraht", co znaczy "świetny", "znakomity" lub "jasny". Analizując te składniki, można łatwo wywnioskować, że Robert to osoba, która "zdobywa sławę" lub po prostu "jaśnieje sławą".

Do naszej ojczyzny imię to przywędrowało szlakami z państw Europy Zachodniej. Od stuleci znajduje swoje miejsce w polskiej tradycji imienniczej.

Jakie cechy charakteru przypisuje się osobom noszącym imię Robert?

Panuje przekonanie, że mężczyźni noszący to imię są niezwykle zdeterminowani w realizacji swoich planów, wykazując przy tym sporą odwagę i pracowitość. Robert często postrzegany jest jako człowiek sumienny, któremu można bez obaw powierzyć tajemnice i który zawsze stoi murem za swoją rodziną. Równocześnie cechuje go samodzielność, stanowczość oraz doskonała umiejętność chłodnej kalkulacji w stresujących momentach.

Popularność imienia Robert w Polsce

W ubiegłych dekadach, zwłaszcza w latach 70., 80. oraz 90., Robert był prawdziwym hitem wśród imion nadawanych noworodkom w Polsce. Dzisiaj rodzice decydują się na nie nieco rzadziej, ale nadal jest chętnie wybierane przez świeżo upieczonych rodziców, co również może być spowodowane popularnością kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Baza PESEL wskazuje, że aktualnie w naszym kraju żyje 256 984 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze, co daje mu wysoką, 21. lokatę w ogólnokrajowym zestawieniu najpopularniejszych męskich form. W minionym roku wybrano je dla 226 chłopców. Patrząc na ostatnie 10 lat, najwięcej małych Robertów - dokładnie 595 - przyszło na świat w 2016 roku.

Robert nie traci również na popularności poza granicami naszego kraju. Imię to jest bardzo powszechne m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, a także w państwach Europy Środkowej oraz w Wielkiej Brytanii.

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