To imię oznacza "anioła" i wraca do łask. Do niedawna kojarzyło się z naszymi babciami

KLJU
2026-07-27 10:36

W naszym kraju nieustannie królują tradycyjne, dobrze znane od pokoleń imiona. Choć moda ulega ciągłym transformacjom, klasyczne formy przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Znakomitym przykładem jest żeńskie imię, które jeszcze do niedawna przywodziło na myśl wyłącznie pokolenie seniorek. Współcześni rodzice na nowo zachwycili się jego unikalnym brzmieniem, masowo nadając je swoim nowo narodzonym córkom.

Uśmiechnięta mała dziewczynka w białym stroju na łóżku. O popularnym imieniu Aniela przeczytasz na SE.
Autor: Haliak/ Freepik.com
  • Klasyczne, dawne formy imion notują w naszym kraju spektakularny powrót na szczyty rankingów.
  • Jedna z żeńskich form, kojarzona dotychczas z pokoleniem naszych babć, szybko zyskuje popularność wśród świeżo upieczonych rodziców.
  • Sprawdź, ile razy w ubiegłym roku nadano imię, które oznacza "anioła" bądź "posłańca".

Zestawienia bazy PESEL udowadniają, że klasyczne rozwiązania od lat deklasują konkurencję. Liderką rankingu niezmiennie pozostaje Anna, a w całym kraju to imię nosi ponad milion obywatelek. Kolejne miejsca na podium zajmują odpowiednio Katarzyna oraz Maria. Rodzice odeszli od chwilowej mody na zagranicznie brzmiące formy i masowo wrócili do korzeni, co widać w najnowszych statystykach urodzeń. Doskonałym dowodem tej tendencji jest Aniela, która powoli przestaje być domeną wyłącznie starszego pokolenia.

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Pochodzenie i znaczenie imienia Aniela

Ta wyjątkowa forma wywodzi się z języka greckiego, będąc polskim odpowiednikiem powszechnego imienia Angela. Słowo to wywodzi się od antycznego terminu "angelos", który w dosłownym tłumaczeniu oznacza "posłańca" lub "anioła". Na terytorium naszego kraju zawitało dzięki łacinie i językom z zachodniej Europy, zyskując całkowicie unikalną wymowę. Znaczeniowo termin ten nierozerwalnie łączy się z opiekuńczością, krystaliczną czystością duchową oraz wewnętrznym dobrem. Kobiety określane w ten sposób powszechnie uważa się za niezwykle empatyczne, życzliwe i twardo stąpające po ziemi. W ujęciu symbolicznym mówimy tu o postaci niosącej otoczeniu ukojenie, wiarę i nieocenione wsparcie.

Popularność imienia Aniela na przestrzeni lat

Opisywane imię funkcjonuje w polskiej przestrzeni od wielu dekad, a sprowadzono je najpewniej z terytorium Włoch w XVIII wieku. Największe triumfy święciło zwłaszcza w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Oficjalne państwowe rejestry potwierdzają, że obecnie 38 898 Polek nosi je jako swoje pierwsze imię, dając mu 113. miejsce w ogólnokrajowym zestawieniu. Po latach zapomnienia forma ta odnotowuje gigantyczny wzrost zainteresowania. Młodzi ojcowie i matki coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie, doceniając przede wszystkim klasyczny wydźwięk, głębokie przesłanie i niezwykle uniwersalne brzmienie. Zgodnie z zebranymi danymi za 2025 rok, imię Aniela nadano 1308 nowo narodzonym dziewczynkom, co uplasowało je na 28. lokacie wśród najpopularniejszych żeńskich form nadanych w ubiegłym roku.

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