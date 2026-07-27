To imię oznacza "anioła" i wraca do łask. Do niedawna kojarzyło się z naszymi babciami

Klasyczne, dawne formy imion notują w naszym kraju spektakularny powrót na szczyty rankingów.

Jedna z żeńskich form, kojarzona dotychczas z pokoleniem naszych babć, szybko zyskuje popularność wśród świeżo upieczonych rodziców.

Sprawdź, ile razy w ubiegłym roku nadano imię, które oznacza "anioła" bądź "posłańca".

Zestawienia bazy PESEL udowadniają, że klasyczne rozwiązania od lat deklasują konkurencję. Liderką rankingu niezmiennie pozostaje Anna, a w całym kraju to imię nosi ponad milion obywatelek. Kolejne miejsca na podium zajmują odpowiednio Katarzyna oraz Maria. Rodzice odeszli od chwilowej mody na zagranicznie brzmiące formy i masowo wrócili do korzeni, co widać w najnowszych statystykach urodzeń. Doskonałym dowodem tej tendencji jest Aniela, która powoli przestaje być domeną wyłącznie starszego pokolenia.

Pochodzenie i znaczenie imienia Aniela

Ta wyjątkowa forma wywodzi się z języka greckiego, będąc polskim odpowiednikiem powszechnego imienia Angela. Słowo to wywodzi się od antycznego terminu "angelos", który w dosłownym tłumaczeniu oznacza "posłańca" lub "anioła". Na terytorium naszego kraju zawitało dzięki łacinie i językom z zachodniej Europy, zyskując całkowicie unikalną wymowę. Znaczeniowo termin ten nierozerwalnie łączy się z opiekuńczością, krystaliczną czystością duchową oraz wewnętrznym dobrem. Kobiety określane w ten sposób powszechnie uważa się za niezwykle empatyczne, życzliwe i twardo stąpające po ziemi. W ujęciu symbolicznym mówimy tu o postaci niosącej otoczeniu ukojenie, wiarę i nieocenione wsparcie.

Popularność imienia Aniela na przestrzeni lat

Opisywane imię funkcjonuje w polskiej przestrzeni od wielu dekad, a sprowadzono je najpewniej z terytorium Włoch w XVIII wieku. Największe triumfy święciło zwłaszcza w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Oficjalne państwowe rejestry potwierdzają, że obecnie 38 898 Polek nosi je jako swoje pierwsze imię, dając mu 113. miejsce w ogólnokrajowym zestawieniu. Po latach zapomnienia forma ta odnotowuje gigantyczny wzrost zainteresowania. Młodzi ojcowie i matki coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie, doceniając przede wszystkim klasyczny wydźwięk, głębokie przesłanie i niezwykle uniwersalne brzmienie. Zgodnie z zebranymi danymi za 2025 rok, imię Aniela nadano 1308 nowo narodzonym dziewczynkom, co uplasowało je na 28. lokacie wśród najpopularniejszych żeńskich form nadanych w ubiegłym roku.

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