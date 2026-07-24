Dziecko ciągle gubi rzeczy w szkole? Podpowiadamy jak nauczyć je dbania o własne przedmioty

Organizacja Connecticut Children's podpowiada, że przypisanie każdemu przedmiotowi stałego miejsca w domu ułatwia dziecku utrzymanie porządku

Naklejanie kolorowych etykiet na szkolne przybory to najprostszy sposób na to, aby uczeń szybko rozpoznał swoje rzeczy w szkole

Jak czytamy na portalu MedlinePlus, odczucie naturalnych konsekwencji zgubienia zabawki uczy malucha odpowiedzialności lepiej niż długie kazania

Wspólne pakowanie plecaka i szykowanie ubrań poprzedniego dnia wieczorem pozwala rano zaoszczędzić całej rodzinie sporo nerwów

Plac Zabaw, odc. 33 - wady wzroku, a ciąża

Dlaczego dziecko ciągle gubi rzeczy w szkole? Wyjaśniamy przyczyny

Powroty ze szkoły często kończą się nerwowym poszukiwaniem kolejnej zaginionej czapki, rękawiczek lub kluczy do domu. Taka sytuacja potrafi wyprowadzić z równowagi każdego rodzica, szczególnie gdy kupujemy te same przybory po raz trzeci w tym miesiącu. Trzeba jednak pamiętać, że zapominanie i gubienie przedmiotów to u najmłodszych zupełnie powszechny kłopot.

Zazwyczaj wynika to z faktu, że maluchy żyją chwilą i w ferworze zabawy po prostu zapominają o swoich obowiązkach. Dodatkowo w szkolnym chaosie, kiedy dzwoni dzwonek i wszyscy wybiegają na przerwę, trudno skupić się na pakowaniu piórnika czy zakładaniu kurtki. Brak wypracowanych nawyków oraz poranny pośpiech sprawiają, że uwaga dziecka jest rozproszona i nie obejmuje pilnowania własnego dobytku.

Jak pomóc dziecku ogarnąć szkolny plecak? Praktyczna organizacja

Na szczęście istnieje kilka prostych sztuczek, które mogą ułatwić życie całej rodzinie. Organizacja Connecticut Children's podpowiada, że warto wprowadzić w domu czytelne zasady przechowywania i pakowania:

znajdź dla każdej rzeczy stałe miejsce, czyli jej własny domek, do którego zawsze powinna wracać po wyjęciu z plecaka

używaj różnych kolorów do oznaczania zeszytów i teczek, co bardzo ułatwia szybkie odnalezienie rzeczy w szkole

podpisuj i naklejaj etykiety na szkolne przybory, żeby maluch od razu wiedział, które przedmioty należą bezpośrednio do niego

sprawdzaj wspólnie z dzieckiem zawartość plecaka i wyznacz stały czas na robienie w nim porządków

Wprowadzenie takiej rutyny sprawi, że dbanie o swoje rzeczy wejdzie w krew. Dodatkowo departament Illinois Department of Children and Family Services poleca spędzić wieczorem dokładnie dziesięć minut na naszykowanie ubrań, spakowanie torby i postawienie butów przy drzwiach. Taki zabieg sprawia, że rano cała rodzina oszczędzi sobie sporo nerwów i niepotrzebnego biegania po pokojach.

Dziecko zgubiło kolejną rzecz. Co robić w takiej sytuacji?

Kiedy twój uczeń wraca do domu bez ulubionej bluzy, postaraj się wziąć głęboki oddech i unikaj robienia awantur. Jak możemy przeczytać na portalu MedlinePlus, dobrym podejściem jest po prostu pozwolenie dziecku odczuć naturalne konsekwencje jego zapominalstwa. Jeśli maluch zepsuje zabawkę, nie ma czym się bawić, a jeśli zgubi nowe kredki, to przez jakiś czas będzie musiał rysować starymi ogryzkami. Zamiast wdawać się w kłótnie o to, co jest sprawiedliwe, zachowaj spokój i postaraj się utrzymać przyjazny ton. Zobaczenie na własnej skórze skutków niedbalstwa często działa na pociechę znacznie lepiej niż długie rodzicielskie kazania.

Wspólne zasady i nagrody. Jak skutecznie motywować ucznia?

Karanie za każdą zapodzianą gumkę do ścierania nie przyniesie długofalowych efektów i tylko zniechęci ucznia. Znacznie lepszym pomysłem jest szczera rozmowa i ustalenie jasnych zasad, do których cała rodzina będzie się chętnie stosować. Rodzice powinni wspólnie z pociechą zdecydować, jakie będą nagrody za pilnowanie swoich rzeczy oraz jakie poniesie ono konsekwencje w przypadku kolejnej zguby.

Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wskazuje, że niezmiernie ważne jest chwalenie i docenianie starań, gdy dziecko przestrzega naszych domowych ustaleń. Zauważanie drobnych sukcesów szybko buduje u malucha poczucie odpowiedzialności za własny majątek. Jeśli jednak dojdzie do zguby, wyciągnięta konsekwencja powinna nastąpić natychmiast i dotyczyć bezpośrednio złamanej reguły, aby uczeń od razu zrozumiał swój błąd.

6

Źródła:

Illinois Department of Children and Family Services (DCFS) – “A Helpful Guide”

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) – Facts for Families: “Discipline”

Connecticut Children’s — “Guided Self-Management Tools for ADHD: Parents of Teens 13–17”

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Discipline in children”