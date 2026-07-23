To imię rozpowszechnił Sienkiewicz. W ubiegłym roku nie nadano go ani razu

W Polsce zdecydowanie dominują imiona klasyczne, które od lat zakorzenione są w tradycji.

Ta piękna forma zyskała popularność dzięki znanemu nobliście.

Mimo pięknego brzmienia, w 2025 roku nie nadano go ani razu.

Choć w naszym kraju dominują tradycyjne imiona dla dzieci, nie brakuje także imion o zagranicznym rodowodzie. To imię, symbolizujące ogromną siłę woli i prawego ducha, nosi w Polsce zaledwie kilkaset kobiet. Warto zgłębić historię i znaczenie tego wyjątkowego imienia. Mowa o imieniu Ligia, które jak powszechnie się uznaje, nad Wisłą zyskało popularność dzięki słynnemu nobliście Henrykowi Sienkiewiczowi.

Skąd pochodzi i co oznacza Ligia

Korzenie tego imienia sięgają starożytnej Grecji, gdzie słowo "ligus" tłumaczy się jako "czysty głos". W Polsce imię zyskało popularność dzięki słynnemu dziełu Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Ligia to jedna z głównych bohaterek powieści, urzekająca nie tylko powabem, ale przede wszystkim szlachetnością, heroizmem i żelazną wiarą. Z czasem stała się uosobieniem niewinności, oddania i niezłomności moralnej. Popularność książki i jej filmowych adaptacji sprawiła, iż imię to zaczęto nadawać nowo narodzonym dziewczynkom w Polsce, jednak nigdy nie zyskało ono tak wielkiej popularności jak tradycyjne formy.

Jaka jest kobieta o imieniu Ligia?

Z tym rzadkim imieniem utożsamia się takie przymioty jak czystość intencji, dużą dozę empatii, oddanie i hart ducha. Uważa się, że Ligie to mądre i odpowiedzialne kobiety potrafiące ze zrozumieniem podejść do drugiego człowieka, zachowując zimną krew w podbramkowych sytuacjach. Chociaż biją z nich spokój i delikatność, posiadają niezwykły upór w realizowaniu życiowych planów.

Popularność imienia Ligia w Polsce

W Polsce imię Ligia jest formą rzadko nadawaną. Rejestr danych PESEL wskazuje, iż obecnie imię to jako pierwsze nosi zaledwie 780 kobiet, co daje mu odległe, 537. miejsce w rankingu najpopularniejszych żeńskich imion w kraju. W ubiegłym roku imienia tego nie nadano ani razu, a w 2024 rodzice zdecydowali się na ten krok tylko czterokrotnie. Rekord ostatniej dekady to siedem nadań, zarejestrowane w 2016 oraz 2017 roku.

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