To imię dla dziewczynki brzmi pięknie, a nawiązuje do zjawiskowego kwiatu. W Polsce nosi je niewiele kobiet

KLJU
2026-07-22 8:24

W naszym kraju istnieje wiele imion, które przywodzą na myśl wspaniałe rośliny. O ile popularna Róża nikogo nie zaskakuje, o tyle to oryginalne imię dla dziewczynki wciąż należy do wielkich rzadkości.

Mała dziewczynka w kwiecistym wianku na głowie. O rzadkim imieniu Dalia przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com
  • W Polsce nie brakuje pięknych imion, które czerpią inspirację z natury i kwiatów.
  • Istnieje jednak jedno wyjątkowo urokliwe imię, które, mimo swojej delikatności, zaskakująco rzadko jest wybierane przez rodziców.
  • W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 58 dziewczynek, co czyni je prawdziwą perełką.

Tym wyjątkowym wyborem jest Dalia – imię, które urzeka subtelnością i niezwykłą klasą, choć w polskich urzędach stanu cywilnego pojawia się sporadycznie. Stanowi doskonałą opcję dla rodziców, którzy szukają czegoś inspirowanego naturą, ale pragną uniknąć najbardziej utartych i masowo nadawanych form żeńskich.

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Dalia – skąd wzięło się to imię i co oznacza?

Trudno o jedną, spójną wersję wyjaśniającą genezę Dalii. Najbardziej rozpowszechniona teoria głosi, że bezpośrednio nawiązuje ono do efektownego kwiatu, który z kolei wziął swoją nazwę od nazwiska wybitnego szwedzkiego botanika, Andersa Dahla. W ten sposób w wielu zakątkach świata Dalia stała się pięknym symbolem zaczerpniętym wprost ze świata flory.

Alternatywne wytłumaczenie prowadzi nas do litewskich wierzeń ludowych. W tamtejszej mitologii Dalia była potężną boginią odpowiadającą za ludzki los, dobrobyt i ogólną pomyślność. Zgodnie z tym tokiem rozumienia, imię to ma przynosić jego właścicielce szczęście i życiowe powodzenie.

Kobiety o tym imieniu uchodzą za niezwykle twórcze, pełne empatii i bardzo wrażliwe na otaczający je świat. Uważa się je za osoby przyjaźnie nastawione do ludzi, poszukujące życiowej harmonii, ale niepozbawione ambicji w dążeniu do wyznaczonych celów. Naturalnie, tego typu przypuszczenia opierają się na symbolice przypisywanej imionom, co jednak od wieków fascynuje poszukiwaczy ukrytych znaczeń.

Popularność imienia Dalia w Polsce

Na polskim gruncie Dalia to wciąż absolutny unikat. Próżno szukać tego imienia na listach najpopularniejszych wyborów rodziców, co tylko podkreśla jego nieszablonowy charakter. Najnowsze dane z rejestru PESEL mówią o zaledwie 1278 Polkach, które mają tak na pierwsze imię, co daje mu odległą, 441. lokatę w skali całego państwa. Choć popularność Dalii miewała swoje wzloty i upadki, nigdy nie osiągnęła szczytów zestawień. W pierwszej połowie 2025 roku nazwano tak zaledwie 58 nowo narodzonych dziewczynek, a najwyższy dotąd wynik odnotowano rok wcześniej, kiedy imię to otrzymały 72 małe Polki.

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