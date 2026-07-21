Znajomi z internetu zastępują prawdziwe życie? Sprawdź jak mądrze rozmawiać z nastolatkiem o wirtualnych relacjach

Jak podaje organizacja UNICEF zwykły brak ostrożności naraża na ogromne niebezpieczeństwo w sieci ponad ośmiu na dziesięciu nastolatków

Codzienna luźna rozmowa przy stole bez prawienia morałów to najlepszy sposób na budowanie zaufania u dorastającego dziecka

Informacje udostępnione przez Mayo Clinic potwierdzają, że ciągłe siedzenie w telefonie mocno psuje nastrój i wywołuje niepotrzebne lęki u młodych ludzi

Wspólne wyjście na rower lub zaproszenie kolegów do domu świetnie pomaga odzyskać zdrową równowagę między wirtualnym światem a rzeczywistością

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Dlaczego nastolatek ufa znajomym z internetu? Wyjaśniamy

Dzieci chętnie szukają kontaktu z rówieśnikami przez telefon, bo w sieci łatwo znaleźć kogoś o podobnych zainteresowaniach. Niestety takie wirtualne relacje często niosą ze sobą ryzyko, jeśli nastolatek trafi na niewłaściwe osoby. Jak możemy przeczytać w raporcie organizacji UNICEF, ponad 8 na 10 młodych ludzi jest narażonych na niebezpieczeństwo w sieci z powodu zwykłego braku ostrożności.

Wynika to z tego, że w internecie nikt nie ma pewności, czy osoba po drugiej stronie ekranu jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Wiele dzieci po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że miły kolega z gry może mieć złe zamiary i ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Młodzi ludzie w tym wieku często nie martwią się o prywatność i chętnie dzielą się sekretami z kimś, kogo nigdy nie widzieli na oczy.

Jak rozmawiać z dzieckiem o znajomych w sieci? Porady dla rodziców

Podstawą jest zwykła codzienna rozmowa przy stole bez oceniania i prawienia morałów, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i chciało nam opowiadać o swoim dniu. Warto regularnie pytać o to, jak układają się relacje z kolegami z internetu i po prostu aktywnie słuchać tego, co młody człowiek ma nam do powiedzenia. Dobrym pomysłem może być wykazanie szczerego zainteresowania i zadawanie pytań o ulubione aplikacje, żeby pokazać wsparcie i budować wzajemne zaufanie. Dzięki takiemu podejściu dziecko szybciej przyjdzie do nas z problemem, gdy ktoś w internecie zacznie je dręczyć lub gdy samo popełni jakiś błąd podczas przeglądania stron.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w internecie? Lista dobrych praktyk

Żeby uchronić nastolatka przed kłopotami w wirtualnym świecie, warto wspólnie ustalić kilka jasnych zasad korzystania z telefonu i komputera:

sprawdzanie z kim dziecko pisze i ostrożność wobec osób spoza szkoły czy rodziny

wprowadzenie zakazu używania telefonu podczas wspólnych posiłków i na godzinę przed snem

przypominanie, że wrzucone do sieci zdjęcia i wpisy zostają tam na zawsze i bardzo trudno je usunąć

obserwowanie konta swojego dziecka w mediach społecznościowych, żeby wiedzieć co tam publikuje

Pamiętajmy przy tym, żeby samemu dawać dobry przykład i również odkładać swój telefon w wyznaczonych momentach w ciągu dnia. Jeśli domowe zasady zostaną złamane, warto od razu na spokojnie omówić z dzieckiem konsekwencje takiego zachowania.

Dziecko żyje tylko internetem. Jak zachęcić je do spotkań na żywo?

Zbyt długie siedzenie przed ekranem może sprawić, że wirtualne relacje całkowicie zastąpią te z prawdziwego życia. Jeśli zauważymy, że przez ciągłe siedzenie w telefonie dziecko gorzej śpi, opuszcza się w nauce lub unika dawnych kolegów, warto zacząć działać. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez organizację Mayo Clinic, takie zachowanie może mocno odbić się na samopoczuciu młodego człowieka i powodować niepotrzebne lęki czy przygnębienie.

Aby temu zapobiec, dobrym pomysłem będzie zachęcanie nastolatka do częstszych spotkań twarzą w twarz ze znajomymi ze szkoły lub podwórka. Warto tłumaczyć dziecku, że relacje w prawdziwym świecie buduje się zupełnie inaczej niż w internecie, gdzie każdy pokazuje tylko idealne fragmenty swojego życia. Wspólne wyjścia na rower, zapraszanie kolegów do domu czy zapisanie na zajęcia sportowe pomogą maluchowi odzyskać zdrową równowagę między siecią a rzeczywistością.

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Źródła:

University of Florida IFAS Extension — “Introduction to Youth Online Peer Support: A Guide for Parents and Caregivers”

UNICEF Malaysia — “Talk to your children about the internet”

Mayo Clinic — “Teens and social media use: What's the impact?”