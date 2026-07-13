Jak pomóc dziecku w nowej szkole średniej? Te proste kroki zminimalizują stres u nastolatka

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-07-13 11:04

Wrześniowe nerwy i strach nastolatka przed nową szkołą potrafią zepsuć humor w całym domu. Kupujemy fajne zeszyty i cierpliwie tłumaczymy, że w liceum na pewno będzie super, a dziecko i tak zamyka się w sobie. Często ten ogromny stres da się jednak łatwo opanować, jeśli zrobimy z młodym człowiekiem jedną prostą próbę generalną.

Zasmucony nastolatek siedzi na podłodze w pustym korytarzu szkolnym. O stresie w nowej szkole przeczytasz na SE.
Autor: Yamu_Jay/ Pixabay.com
  • Jak podaje portal Child Mind Institute, odnalezienie się nastolatka w nowej i obcej grupie rówieśniczej po prostu wymaga czasu
  • Wspólne przećwiczenie drogi do budynku i odnalezienie szafki to świetna metoda na zminimalizowanie stresu u dziecka we wrześniu
  • Publikacje na portalu KidsHealth przypominają, że ustalenie stałego planu dnia ratuje ucznia przed utonięciem w stercie prac domowych
  • Zwykłe zajęcia sportowe czy szkolny wolontariat bardzo naturalnie zbliżają do siebie młodzież i ułatwiają nawiązywanie nowych relacji
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Dlaczego nowa szkoła średnia tak bardzo stresuje nastolatka?

Zakończenie małej i znanej podstawówki to dla wielu dzieciaków ogromne przeżycie, po którym następuje zderzenie z zupełnie nową rzeczywistością. Nagle nasz nastolatek trafia do wielkiego budynku pełnego obcych ludzi, gdzie łatwo się zgubić i poczuć zupełnie anonimowo. To normalne, że taka zmiana budzi ogromny lęk, a poranne wyjścia z domu stają się bardzo nerwowe i pełne obaw.

Wynika to z faktu, że dziecko traci swoje dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa i musi od nowa budować pozycję w zupełnie nowej grupie rówieśniczej. Jak możemy przeczytać na portalu Child Mind Institute, znalezienie własnego gruntu w nieznanym otoczeniu wymaga czasu i to zupełnie w porządku, jeśli uczeń nie poczuje się tam od razu jak u siebie. Zmiana szkoły to w końcu nowe zasady, natłok świeżych obowiązków i naturalny strach przed oceną ze strony starszych kolegów.

Jak ułatwić dziecku pierwsze dni w nowej szkole średniej?

Zanim we wrześniu zadzwoni pierwszy dzwonek, warto zaplanować wspólną próbę generalną i wdrożyć kilka organizacyjnych ułatwień:

  • przećwiczenie drogi do szkoły upewniając się co do trasy i środków transportu
  • wspólny spacer po nowym budynku w celu odnalezienia klasy czy szkolnej szafki
  • zdobycie mapy korytarzy, którą na początku można nosić ze sobą w plecaku
  • zakup plannera ułatwiającego ogarnięcie nowych przedmiotów i sprawdzianów
  • przygotowanie jasnego kącika do nauki bez rozpraszaczy typu telefon czy telewizor

Taki prosty plan działania i wcześniejsze oswojenie się z nowymi zapachami oraz przestrzenią sprawią, że pierwsze dni nauki będą o wiele spokojniejsze.

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Jak pomóc nastolatkowi znaleźć znajomych w nowej klasie?

Nawiązywanie nowych relacji bywa bardzo trudne, ale dobrym pomysłem jest pokazanie dziecku, że nowa szkoła to świetna okazja do poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Zamiast rzucać się na głęboką wodę, warto zachęcić nastolatka do metody małych kroków, na przykład powiedzenia zwykłego "cześć" koledze z ławki obok lub zapytania kogoś w stołówce o wolne miejsce. Rozsądnym wyjściem może być też udział w zajęciach sportowych czy szkolnym wolontariacie, ponieważ wspólne działanie bardzo naturalnie zbliża ludzi. Jeśli po kilku dniach twoje dziecko nadal czuje się mocno zagubione, dobrym krokiem będzie szczera rozmowa z wychowawcą lub pedagogiem, którzy pomogą mu łagodnie wejść w grupę. Bardzo ważne jest również to, aby po prostu chwalić samo staranie i próby nawiązania kontaktu, a nie tylko ostateczne sukcesy towarzyskie.

Nauka w szkole średniej przytłacza. Skąd bierze się ten problem?

Często bywa tak, że już w pierwszych tygodniach nauki młody człowiek po prostu tonie w notatkach i codziennych pracach domowych. Ilość materiału drastycznie rośnie, a wymagania są znacznie wyższe niż te, do których dziecko przyzwyczaiło się przez całą podstawówkę. Widzimy wtedy, że nasz nastolatek jest permanentnie przemęczony, rozdrażniony i z przymusu siedzi nad książkami do późnej nocy.

Dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie rzadko potrafią od razu przestawić się na tryb samodzielnego planowania nauki i bardzo potrzebują wsparcia w mądrym zarządzaniu czasem. Na portalu KidsHealth przypominają, że ustalenie stałego planu dnia to absolutna podstawa, dlatego warto wspólnie ustalić, że rozrywka wchodzi w grę dopiero po odrobieniu lekcji. Spokojne przyjrzenie się szkolnym obowiązkom pozwala w porę zareagować, odpuścić niektóre zajęcia dodatkowe i złapać w domu zdrowy balans.

Gdy dziecko osiągnie te kamienie milowe, twoje życie stanie się łatwiejsze
Galeria zdjęć 5

Źródła:

Child Mind Institute — “Starting High School”

Nemours KidsHealth (Helping Your Teen With Homework)

Child Mind Institute — “Back-to-School Dos and Don'ts”

Nemours KidsHealth — “Back to School (for Teens)”

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