To imię całkowicie wymiera na naszych oczach. Nikt nie nazwał tak dziecka od wielu lat

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-09 13:13

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to imię było popularne, a dziś praktycznie zniknęło z urzędowych statystyk. Zmieniające się trendy sprawiają, że współcześni rodzice sięgają po nowoczesne lub krótsze odpowiedniki, przez co imiona kojarzące się z dawnymi pokoleniami stają się zapomnianą przeszłością.

Kobieta w kapeluszu tyłem do obiektywu patrzy na morze. O zanikającym imieniu Gertruda przeczytasz na SE.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Trendy związane z wyborem imion ulegają stałym zmianom, przez co dawniej popularne nazwy sukcesywnie ustępują miejsca nowoczesnym formom.
  • Część imion, po dekadach powszechnego użycia, aktualnie notuje drastyczny spadek zainteresowania, co rodzi wątpliwości o ich dalsze istnienie w naszym kraju.
  • Rezygnacja ze starych imion zazwyczaj wynika ze zmiany preferencji i skłaniania się ku krótszym, nowym opcjom, które wypierają te z przeszłości.
  • Nawet przy aktualnych tendencjach spadkowych, część imion o długiej historii oraz wyjątkowym przesłaniu może w przyszłości wrócić do łask, stając się atrakcyjnymi dla osób ceniących unikalność.

W dzisiejszych czasach część tradycyjnych imion wraca do łask, jednak niektóre stopniowo znikają z rejestrów noworodków. Doskonałym przykładem jest Gertruda – niegdyś bardzo popularne imię, które obecnie należy do rzadkości.

Ze statystyk wynika, że popularność imienia Gertruda od dłuższego czasu utrzymuje się na marginalnym poziomie. Od 2017 roku w Polsce żadna dziewczynka nie otrzymała takiego imienia, co oznacza kilkuletni zastój. Przy utrzymaniu się obecnego trendu w najbliższych latach, to imię może bezpowrotnie zniknąć z zestawień w urzędach stanu cywilnego.

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Imię Gertruda – skąd pochodzi i czy jeszcze wróci?

Gertruda posiada germańskie korzenie, a jej nazwa nawiązuje do wyrazów symbolizujących siłę i włócznię. Z tego względu dawniej przypisywano ją kobietom niezwykle odważnym, niezależnym oraz stanowczym. Najwięcej kobiet noszących to imię w Polsce przyszło na świat w pierwszych dekadach XX wieku, kiedy przeżywało ono swój największy rozkwit.

Współcześnie Gertruda uchodzi za formę archaiczną i przestarzałą. Dzisiejsi rodzice preferują krótsze i dźwięczne imiona w stylu Maja, Zofia czy Laura, królujące w najnowszych statystykach. Obecność Gertrudy w popkulturze również zanika, więc najmłodsi nie mają okazji się z nią zetknąć. Mimo to istnieją osoby, które doceniają to imię za wyjątkowe, historyczne tło. Choć teraz jest niemal zapomniane, niewykluczone, że w dobie poszukiwań nietuzinkowych imion kiedyś ponownie zwróci na siebie uwagę.

Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że Gertruda zasila grono imion stopniowo wygasających w naszym kraju. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości stanie się prawdziwym unikatem, noszonym wyłącznie przez starsze pokolenia.

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