TOP 10 najpopularniejszych imion dla kotów w Polsce. Te nazwy królują w domach

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-09 6:44

Nadanie imienia nowemu czworonogowi to dla większości właścicieli wyjątkowo miły moment. Inspiracje płyną z różnych stron – od wyglądu zwierzaka, przez ulubione filmy, po tradycyjne, sprawdzone wzorce. W Polsce jednak króluje konkretna lista imion, które od lat nie znikają z czołówki rankingów.

Dwa siedzące koty, bury i czarno-biały, na podłodze. O popularnych imionach dla mruczków przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Wybór imienia dla mruczka to często jeden z najprzyjemniejszych etapów powitania go w domu, a inspiracje można czerpać z klasyki, popkultury lub po prostu cech fizycznych zwierzaka.
  • Część imion niezmiennie utrzymuje się na liście najchętniej wybieranych przez Polaków. Mają one tę zaletę, że brzmią przyjemnie, co ułatwia kotom przyswojenie sobie nowej nazwy.
  • Krótkie i dźwięczne nazwy często nawiązują do charakteru pupila, stanowiąc praktyczne i powszechne rozwiązanie w wielu domach.
  • Oprócz popularności danego słowa, warto zwrócić uwagę na temperament kota. Im prościej wymówić dane słowo, tym sprawniej zwierzę będzie na nie reagować.

Koty znacznie łatwiej przyswajają nazwy krótkie, dźwięczne i proste do wyartykułowania. To właśnie dlatego zwięzłe i melodyjne słowa wiodą prym wśród właścicieli czworonogów w naszym kraju.

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Najlepsze imiona dla kotów: poznaj najpopularniejsze z nich

Poniżej przedstawiamy zestawienie dziesięciu najczęściej nadawanych imion, które od długiego czasu nie schodzą z podium popularności w Polsce. Być może to zestawienie pomoże ci, jeśli wciąż szukasz odpowiedniego określenia dla swojego mruczącego towarzysza.

  • Luna – niezwykle urokliwe i subtelne, króluje wśród kotek od kilku lat.
  • Filemon – niezastąpiony klasyk rodem z polskiej animacji, idealny dla kocurów.
  • Mruczek – imię-legenda, budzące jednoznaczne skojarzenia z domowym zaciszem.
  • Simba – doskonała opcja, zwłaszcza dla rudych kocurów, uwielbiana przez miłośników "Króla Lwa".
  • Kicia – minimalistyczne i wciąż bardzo często spotykane u samic.
  • Mia – zwięzłe, współczesne i szybko zapadające w pamięć.
  • Leo – wytworne określenie, zyskujące coraz większą grupę zwolenników.
  • Mila – urocza opcja, idealnie pasująca do kotek o łagodnym usposobieniu.
  • Felek – ponadczasowy, polski klasyk, który wciąż ma się dobrze.
  • Nela – jedno z czołowych imion przypisywanych młodym przedstawicielkom kociego rodu.

Imiona dla kotów: czym się sugerować?

Podczas poszukiwań idealnego imienia, nie warto ograniczać się jedynie do statystyk i obecnych mód. Kluczowe znaczenie mają również usposobienie i cechy zewnętrzne mruczka. Niektóre koty od początku emanują majestatem, podczas gdy inne zachowują się jak małe wulkany energii. Imię zostaje ze zwierzęciem na zawsze, więc najlepiej, jeśli będzie dobrze brzmiało w uszach każdego domownika.

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