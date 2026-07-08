Kolejna zła wiadomość! Nie żyje legendarny twórca polskiego komiksu!

Informację o śmierci Tadeusza Baranowskiego przekazali organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Artysta przez lata był z nimi związany.

"Odszedł wczoraj artysta wielki"

Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj artysta wielki, mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze

- czytamy we wpisie pożegnalnym.

Jak podkreślili organizatorzy festiwalu, Baranowski nawet w ostatnich latach potrafił niespodziewanie pojawić się w łódzkim Centrum Komiksu, by obejrzeć nową wystawę lub spotkać się ze znajomymi.

I choć narzekał potem na zmęczenie, wiemy, że takie spotkania dawały mu energię do działania. Przekazujemy Ani Baranowskiej i najbliższym Tadeusza najszczersze kondolencje. Będzie nam Ciebie Tadziu bardzo brakować.

Twórca bohaterów, których kochają pokolenia Polaków

Tadeusz Baranowski przez dekady należał do najważniejszych postaci polskiego komiksu. Jego charakterystyczny styl, niepowtarzalne poczucie humoru i ogromna wyobraźnia sprawiły, że stworzone przez niego historie zdobyły status kultowych. Szczególne miejsce w sercach czytelników zajmowały przygody smoka Diplodoka, które do dziś cieszą się ogromną popularnością.

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Talent artysty został dostrzeżony również poza granicami Polski. Jego prace ukazywały się między innymi na łamach belgijskiego magazynu komiksowego "Tintin", jednego z najbardziej prestiżowych tytułów w europejskim świecie komiksu.

Zostawił po sobie wyjątkowy dorobek

Baranowski nie ograniczał się wyłącznie do tworzenia komiksów. Zajmował się także grafiką reklamową i współpracował przy projektach filmowych. Odpowiadał między innymi za projekty postaci oraz scenografię do pełnometrażowego filmu animowanego "Filemon i przyjaciele".

Jego wkład w rozwój polskiej kultury został doceniony także przez państwo. W 2007 roku artysta otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

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