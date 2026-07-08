Polka powalczy o telewizyjnego Oscara! Karolina Wydra z nominacją do Emmy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-08 19:59

Wielki sukces polskiej gwiazdy! Poznaliśmy nominacje do 78. edycji nagród Emmy, najważniejszych w amerykańskiej telewizji. Wśród kandydatów do prestiżowej statuetki znalazła się Polka, Karolina Wydra! Doceniono jej rolę drugoplanową w serialu "Jedyna". Poznaj szczegóły.

Uśmiechnięta Karolina Wydra w niebieskiej marynarce na planie serialu Jedyna. O sukcesie Polki przeczytasz na SE.
Autor: Apple TV+/ Materiały prasowe Premiera 7 listopada w Apple TV+.

Tegorocznym liderem nominacji do nagród Emmy został drugi sezon serialu "The Pitt", który zdobył aż 25 nominacji. Tuż za nim uplasowała się komedia "Hacks z 24" nominacjami.

Polka gwiazdą światowej produkcji

Karolina Wydra znalazła się w obsadzie serialu "Pluribus" od Apple TV+. W Polsce seria jest znana pod tytułem "Jedyna". Wydra gra drugoplanową rolę - Zosi, która niemal na krok nie odstępuje głównej bohaterki i stara się umilić życie jedynej nieszczęśliwej osobie na świecie. I jest w tym naprawdę świetna!

Karolina Wydra pochodzi z Opola i wyjechała z rodziną do Stanów Zjednoczonych w wieku 11 lat. Karierę zaczęła w modelingu.

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Z Opola do Hollywood

Moja przygoda ze światem mody zaczęła się w centrum handlowym, gdy miałam 15 lat. Byłam z tatą na zakupach i nagle podeszli do nas pan z panią i powiedzieli, że... powinnam zostać modelką. Gdy miałam 16 lat, na kilka miesięcy pojechałam do pracy do Japonii. Potem wróciłam do szkoły i zrobiłam sobie kilka lat przerwy w pracy modelki. Wróciłam na wybieg, gdy miałam 19 lat. Kilka lat temu zaczęłam grać w amerykańskich filmach i serialach. Aktorstwo jest moją pasją, a bycie modeling było moim zawodem. Ciekawym, dobrze płatnym, ale nic ponadto.

Modelka brała udział w kampaniach takich marek jak Armani czy Calvin Klein, a w 2006 roku wystąpiła w kultowej reklamie Nespresso z George’em Clooneyem. Potem przyszły role serialowe. Wydrę mogliśmy zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak "Dr House", "Czysta Krew", "Miasto zła", "Pete Kombinator" i "Quantico".

"To przekracza moje najśmielsze marzenia "

Reżyser "Jedynej"" zapamiętał naszą Karolinę Wydrę z roli w horrorze "Wcielenie". Poprosili o nagranie taśmy z prezentacją. Tak trafiła na casting, na którym "wykosiła" konkurentki. Ostatecznie Wydra dostała tajemniczą rolę Zosi, która jest jedną z głównych postaci obok Carol Sturki granej przez Rhea Seehorn.

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Bycie tu, gdzie jestem dzisiaj, wywołuje we mnie ogromne emocje. To przekracza moje najśmielsze marzenia - pracować dla Vince’a Gilligana, to niesamowite

- mówiła Wydra w rozmowie dla The Hollywood Reporter

Kiedy rozdanie Emmy 2026?

Nominacje 2026 r. w najważniejszych kategoriach 78. edycji nagród Emmy ogłosili Liza Colón-Zayas oraz Jeff Hiller. Zwycięzców w kategoriach technicznych poznamy podczas ceremonii zaplanowanych na 5 i 6 września. Najważniejsze statuetki - dla aktorów, scenarzystów, reżyserów i producentów - zostaną wręczone 14 września 2026 roku.

Galę poprowadzi Mariska Hargitay, od lat związana z kultową produkcją kryminalną "Prawo i porządek".

Zainteresowanie tegoroczną edycją było ogromne. O nominacje ubiegało się 555 programów telewizyjnych, w tym 110 seriali dramatycznych i 71 komediowych. Do rywalizacji mogły przystąpić produkcje, które zadebiutowały między 1 czerwca 2025 roku a 31 maja 2026 roku. Właśnie spośród nich członkowie Akademii Telewizyjnej wyłonili tegorocznych nominowanych.

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KAROLINA WYDRA