Rolnik Krzysztof, który "szukał żony" w telewizji, sam sobie znalazł narzeczoną! Po raz pierwszy ją pokazał

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-07 17:10

Miłość nie znalazła Krzysztofa Skorulskiego przed kamerami programu "Rolnika szuka żony". I choć widzowie programu TVP mieli nadzieję na jego relację z Agnieszką, nic z tego nie wyszło, bo pani się rozmyśliła. Była z tego nawet niezła afera w finale 12. edycji show. Ale Krzysztof bez trudu znalazł miłość po programie. I w kipcu 2026 r. po raz pierwszy pokazał światu narzeczoną!

Krzysztof Skorulski nie znalazł miłości przed kamerami "Rolnik szuka żony", ale los szybko wynagrodził mu rozczarowanie. Po nieudanej relacji z Agnieszką serce rolnika znów zabiło mocniej, a dziś jest już zaręczony. Choć przez wiele miesięcy skrzętnie chronił prywatność ukochanej, aż w lipcu 2026 r. zrobił wyjątek. Rolnik Krzysztof po raz pierwszy ujawnił, kim jest jego narzeczona!

Agnieszka rolnika Krzysztofa nie chciała

Udział Krzysztofa Skorulskiego w 12. edycji "Rolnik szuka żony" nie zakończył się happy endem. Rolnik mocno zaangażował się w znajomość z Agnieszką, jednak kobieta nie odwzajemniła jego uczuć. Widzowie programu długo byli wstrząśnięci tym zwrotem akcji, a wielu uważało, że niedoszła narzeczona wysyłała mu sygnały, które mogły rozbudzić nadzieje 29-latka.

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Na szczęście na nową miłość Krzysztof Skorulski nie czekał długo. Jeszcze po zakończeniu emisji programu TVP, w rozmowie z "Pytaniem na śniadanie", zdradził, że od września jest w szczęśliwym związku. Jak opowiadał, jego obecna partnerka napisała do niego w trakcie emisji show, gdy było już jasne, że jego historia z Agnieszką dobiegła końca.

Zaręczyny i czereśnie

Kilka tygodni później Krzysztof przekazał kolejną radosną wiadomość. Na Instagramie pochwalił się zdjęciem pierścionka zaręczynowego i poinformował, że ukochana przyjęła oświadczyny!

Mimo, że od miesięcy Krzysztof mówi o swoim szczęściu, konsekwentnie chronił prywatność narzeczonej. Nie pokazywał jej twarzy ani nie zdradzał szczegółów dotyczących ich związku. Tym razem jednak poszedł o krok dalej. Rolnik Krzysztof opublikował na Instagramie relację ze wspólnego zbierania czereśni z narzeczoną. To właśnie wtedy po raz pierwszy oznaczył profil swojej ukochanej. Na jej palcu lśnił, oczywiście brylant w pierścionku zaręczynowym - zobacz to w naszej galerii.

Narzeczona Krzysztofa ma na imię Magdalena, pochodzi z Łomży i urodziła się w 1996 roku. Fani programu "Rolnik szuka żony" bardzo się cieszą, że Krzysztof w końcu znalazł szczęście.

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Krzysztof Skorulski na czerwonej kanapie. Na miniaturze dłonie narzeczonych i bukiet róż. O rolniku przeczytasz na SE.
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