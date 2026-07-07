Mąż Sylwii Peretti zatrzymany. Śledczy mówią o milionowym przekręcie

Sprawa, która znalazła się na celowniku śledczych, dotyczy projektu związanego z opracowaniem technologii umożliwiającej lokalizację, wydobycie oraz neutralizację zatopionej w Morzu Bałtyckim amunicji chemicznej. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, w związku ze śledztwem zatrzymano kilka osób związanych z działalnością gospodarczą. Wśród nich znalazł się Łukasz P., prywatnie mąż znanej celebrytki Sylwii Peretti. Informację o jego zatrzymaniu potwierdziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

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Miliony, CBA i areszt. Tak wygląda sprawa męża Sylwii Peretti

Do zatrzymań doszło pod koniec czerwca. Funkcjonariusze CBA, działając na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, przeprowadzili akcję w kilku miejscach na terenie województw małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Śledczy zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mają pomóc w dalszym wyjaśnianiu sprawy.

Według ustaleń prokuratury podejrzani mieli przedstawiać dokumentację, która mogła nie odzwierciedlać rzeczywistego przebiegu realizacji projektu. Śledczy wskazują również na podejrzenie wykorzystania nierzetelnych faktur VAT oraz wykazywania fikcyjnych kosztów związanych z zakupem specjalistycznego sprzętu.

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Łukasz P. usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób. Część z nich została objęta innymi środkami zapobiegawczymi.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przekazał, że mąż Sylwii Peretti rzeczywiście znajduje się w gronie osób objętych postępowaniem. Jak podano, zarzuty usłyszał również jego brat, jednak wobec niego nie zastosowano aresztu.

Potwierdzam, że pan Łukasz P. jest zatrzymany i tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. (...) Zarzuty usłyszał również jego brat. On jednak nie został aresztowany - powiedział dziennikarzom Pudelka prokurator Mariusz Marciniak.

Sprawa jest nadal rozwijana, a śledczy zapowiadają kolejne czynności. Za część zarzucanych czynów, w tym przestępstwa związane z wyłudzeniami dużych kwot oraz nieprawidłowościami podatkowymi, przepisy przewidują surowe kary.

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Sylwia Peretti komentuje zatrzymanie męża

Po pojawieniu się informacji o zatrzymaniu męża Sylwia Peretti skomentowała całą sytuację dziennikarzom portalu Pudelek. Celebrytka przyznała, że Łukasz P. faktycznie został zatrzymany w związku ze sprawą dotyczącą rozliczenia otrzymanej wcześniej dotacji. Podkreśliła jednak, że według niej środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powstały dzięki niej sprzęt uzyskał wiosną tego roku stosowną certyfikację, co potwierdza jego użyteczność. Wszystkich kontrahentów spółki zapewniam, że pomimo nieobecności męża praca i zlecenia są nieprzerwanie realizowane przez pracowników. Liczę, że wkrótce sprawa się wyjaśni, a Łukasz wróci do realizacji wszystkich swoich nowatorskich projektów z wielką pasją i swoją niewyczerpaną energią. Dziękuję Wszystkim ślącym mu za moim pośrednictwem wyrazy wsparcia - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Pudelka Peretti.

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