Sylwia Peretti wskoczyła w minibikini. Pokazała nagrania z wakacji! Z mamą zwiedzała... cmentarz

Sylwia Peretti ładuje baterie na Korsyce. U boku ma ukochaną mamę

Po trudnych doświadczeniach ostatnich lat Sylwia Peretti postanowiła na chwilę oderwać się od codzienności. Gwiazda znana z programu "Królowe życia" wybrała się na wakacje do Francji, a dokładniej na malowniczą Korsykę. Co ciekawe, w tę wyjątkową podróż zabrała ze sobą swoją mamę, z którą spędza czas w prawdziwie rajskiej scenerii.

Na publikowanych w mediach społecznościowych relacjach widać, że obie panie w pełni korzystają z uroków słynnej śródziemnomorskiej wyspy. Turkusowa woda, piaszczyste plaże, lokalne przysmaki i piękne widoki - właśnie tak wygląda ich luksusowy urlop. Peretti nie kryje, że stawia przede wszystkim na odpoczynek i relaks. Chętnie pokazuje malownicze ujęcia i mowa nie tylko o krajobrazach.

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Sylwia Peretti w bikini... i na cmentarzu

Na nagraniach, które można znaleźć na instagramowym progilu Peretti, Sylwia prezentuje się w białym, skąpym bikini i z szerokim uśmiechem pozuje na tle morza. Chętnie się uśmiecha, wygląda przy tym na wypoczętą i zrelaksowaną. Tak powinno być na wakacjach! Niestety, życie Peretti nie rozpieszczało - po stracie syna zniknęła z show-biznesu, odcięła się od przyjemności, skupiając na żałobie i pomocy innym. Teraz znów wraca do życia.

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Korsyka nie jest dla Peretti przypadkowym kierunkiem. Jak sama opowiadała w przeszłości, wyspa ma dla niej również wymiar sentymentalny i rodzinny. Nic więc dziwnego, że właśnie tam postanowiła spędzić czas z najbliższą osobą. Sylwia razem z mamą plażują, ale i zwiedzają... cmentarze.

To jest pierwszy dzień wakacji moich z mamą, gdzie naprawdę odczuwam to jako wakajki - zdradziła Peretti.

Dodała, że z mamą odwiedziły jej znajomych oraz grób bliskiej osoby.

Jeżeli cmentarz może zachwycić, to właśnie ten. Na chwilę miałam wrażenie, że wyszłam z tego świata... i znalazłam się gdzieś pomiędzy niebem a ziemią - czytamy we wpisie gwiazdy.

To niecodzienne podejście do urlopowania, prawda? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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