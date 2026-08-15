Te gwiazdy uczestniczą w pielgrzymkach. Nie tylko bracia Mroczek modlą się wspólnie do Boga

Katolicyzm w Polsce - ilu Polaków chodzi do kościoła?

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje 71,3% Polaków (ok. 27,1 mln osób). Z kolei z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że regularnie w niedzielnej mszy świętej uczestniczy niespełna 30% zobowiązanych wiernych (wskaźnik dominicantes na poziomie ok. 29,6%), a do komunii przystępuje około 14,6% (communicantes). Mimo postępującej laicyzacji Polska pozostaje jednym z najbardziej religijnych krajów Europy.

Najgorsze statystyki są dla województw z tzw. ścianie zachodniej, czyli lubuskie i zachodniopomorskie. Największy odsetek wiernych znajduje się m.in. w podkarpackim, małopolskim i lubelskim.

ESKA: Sylwia Grzeszczak na pielgrzymce do Częstochowy. Trzeba to zobaczyć!

Pielgrzymki w Polsce to ważny element kultury

Pielgrzymowanie stanowi jeden z kluczowych elementów polskiej pobożności ludowej i tradycji katolickiej. Co roku na szlaki w całej Polsce wyrusza kilkaset tysięcy osób, a najważniejszym celem ruchów pieszych, rowerowych i autokarowych pozostaje Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Rocznie miejsce to odwiedza ponad 3 miliony pielgrzymów z kraju i zagranicy. Największe natężenie pieszych pątnictw przypada na sierpień, wokół Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najdłuższe trasy, liczące ponad 600 kilometrów (np. z Helu czy Świnoujścia), wymagają dwutygodniowego marszu, łącząc wymiar religijny z tradycją społeczną i wspólnotową.

Polskie gwiazdy na pielgrzymkach

Polscy celebryci często chwalą się swoją wiarą. Niektórzy jak Skolim regularnie się modlą. Inni jak bracia Rafał i Marcin Mroczkowie starają się chociaż etapowo uczestniczyć w pielgrzymkach. A jak to wygląda u innych gwiazd? Kto chodzi na pielgrzymki? Sprawdź w naszej galerii zdjęć!