Te gwiazdy uczestniczą w pielgrzymkach. Nie tylko bracia Mroczek modlą się wspólnie do Boga

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-15 4:20

Chociaż coraz mniej Polaków uczęszcza do kościoła, ci wierzący regularnie starają się brać udział w różnych uroczystościach. Niektórzy nawet starają się chodzić w pielgrzymach. Inni całą trasę do Częstochowy, pozostali odcinkowo. Które polskie gwiazdy chodzą w pielgrzymkach?

Katolicyzm w Polsce - ilu Polaków chodzi do kościoła? 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje 71,3% Polaków (ok. 27,1 mln osób). Z kolei z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że regularnie w niedzielnej mszy świętej uczestniczy niespełna 30% zobowiązanych wiernych (wskaźnik dominicantes na poziomie ok. 29,6%), a do komunii przystępuje około 14,6% (communicantes). Mimo postępującej laicyzacji Polska pozostaje jednym z najbardziej religijnych krajów Europy. 

Najgorsze statystyki są dla województw z tzw. ścianie zachodniej, czyli lubuskie i zachodniopomorskie. Największy odsetek wiernych znajduje się m.in. w podkarpackim, małopolskim i lubelskim. 

ESKA: Sylwia Grzeszczak na pielgrzymce do Częstochowy. Trzeba to zobaczyć!

Pielgrzymki w Polsce to ważny element kultury 

Pielgrzymowanie stanowi jeden z kluczowych elementów polskiej pobożności ludowej i tradycji katolickiej. Co roku na szlaki w całej Polsce wyrusza kilkaset tysięcy osób, a najważniejszym celem ruchów pieszych, rowerowych i autokarowych pozostaje Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Rocznie miejsce to odwiedza ponad 3 miliony pielgrzymów z kraju i zagranicy. Największe natężenie pieszych pątnictw przypada na sierpień, wokół Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najdłuższe trasy, liczące ponad 600 kilometrów (np. z Helu czy Świnoujścia), wymagają dwutygodniowego marszu, łącząc wymiar religijny z tradycją społeczną i wspólnotową.

Polskie gwiazdy na pielgrzymkach

Polscy celebryci często chwalą się swoją wiarą. Niektórzy jak Skolim regularnie się modlą. Inni jak bracia Rafał i Marcin Mroczkowie starają się chociaż etapowo uczestniczyć w pielgrzymkach. A jak to wygląda u innych gwiazd? Kto chodzi na pielgrzymki? Sprawdź w naszej galerii zdjęć! 

Rafał i Marcin Mroczkowie na pielgrzymce. O wierze gwiazd przeczytasz na łamach SE.
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