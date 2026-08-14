60-letnia gwiazda rozpala na potęgę! Mało brakowało, a odsłoniłaby o wiele za dużo!

Halle Berry świętuje 60. urodziny. Fani zbierają szczęki z podłogi

Halle Berry (60 l.) jest jedną z najbardziej uzdolnionych i uwielbianych aktorek Hollywood. Za pierwszoplanową rolę w filmie "Czekając na wyrok" otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Na swoim koncie ma również nagrody Emmy i Złoty Glob oraz... Złotą Malinę za film "Kobieta-kot". Gwiazda pokazała, że potrafi się śmiać sama z siebie i jako jedna z niewielu osób osobiście odebrała tę anty-nagrodę.

Lata mijają, a Halle Berry nadal utrzymuje się na hollywoodzkim szczycie. Co więcej, wcale się nie starzeje i dziś z powodzeniem mogłaby się kolejny raz wcielić w dziewczynę Bonda. Wiele osób uważa nawet, że wygląda teraz lepiej niż ponad 20 lat temu, gdy zagrała w filmie "Śmierć nadejdzie jutro".

Halle Berry od zawsze bardzo o siebie dbała i jest fanką aktywnego trybu życia. Do tego regularnie trenuje i stara się codziennie znaleźć pół godziny na ćwiczenia. Aktorka unika większych ingerencji w urodę. Jest przeciwniczką operacji plastycznych i inwazyjnych trwałych zabiegów medycyny estetycznej. Może sobie za to pozwolić na najlepszą pielęgnację, której rygorystycznie przestrzega.

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Halle Berry bez makijażu i w kusym szlafroku

14 sierpnia laureatka Oscara świętuje sześćdziesiąte urodziny. Jednak patrząc na wrzucone przez nią zdjęcia można śmiał stwierdzić, że wygląda jakby nie przekroczyła jeszcze trzydziestki! Urodziny spędza z Vanem Huntem (56 l.). Kilka miesięcy temu potwierdziła zaręczyny z muzykiem.

Aktorka razem z ukochanym wyjechała na egzotyczne wakacje i w nową dekadę życia wchodzi z dala od zgiełku Hollywood. Na Instagramie zamieściła serię zdjęć, które wywołały wielkie emocje wśród jej obserwujących. Berry ubrana jedynie w kusy szlafrok zajada się truskawkami w czekoladzie. Niedbale zawiązane wdzianko więcej odsłania niż zasłania. Niewiele brakowało, by solenizantka pokazała nieco za dużo.

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