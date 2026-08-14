Egzotyczny gość pod Warszawą. Jeżozwierz wszedł prosto do domu!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-14 20:15

Mieszkańcy gminy Leoncin przecierali oczy ze zdumienia. W piątkowy poranek do jednego z domów wtargnął egzotyczny jeżozwierz – zwierzę, którego w polskiej faunie próżno szukać. Osobnik najpierw podjadł rośliny w ogródku, a chwilę później… znalazł się w środku budynku. Służby musiały interweniować.

Jeżozwierz na trawie, a na miniaturze zwierzę pod meblem w domu w Leoncinie. O egzotycznym gościu przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock; Gmina Leoncin/ Facebook

Niespodziewany gość w salonie

Według informacji przekazanych przez Gminę Leoncin, właściciel posesji zauważył w ogródku nietypowego zwierza. Jeżozwierz spokojnie degustował rośliny, po czym – jakby nigdy nic – wszedł do domu.

Na miejsce wezwano odpowiednie służby, które bezpiecznie odłowiły zwierzę i przekazały je pod opiekę specjalistów. Trwa ustalanie, skąd pochodzi egzotyczny intruz i kto jest jego właścicielem.

To nie pierwszy jeżozwierz w okolicach Warszawy

Ostatnie dni przyniosły prawdziwy wysyp informacji o jeżozwierzach w rejonie Warszawy i Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z Nadzieją informowała o dwóch osobnikach na wolności – jednego widziano na Bemowie, drugiego w miejscowości Wiersze. Wcześniej kolejnego odłowiono w Łomiankach.

Według fundacji wszystkie trzy zwierzęta miały uciec z jednego miejsca. Na razie nie wiadomo, czy jeżozwierz z Leoncina jest jednym z poszukiwanych osobników.

Jeżozwierz – co to za zwierzę?

Jeżozwierz to duży, nocny gryzoń z rodziny jeżozwierzowatych, występujący naturalnie w Afryce, Azji i południowej Europie. Wbrew popularnym mitom nie wystrzeliwuje kolców, ale w sytuacji zagrożenia potrafi je nastroszyć i gwałtownie uderzyć tylną częścią ciała. Kolce są długie, ostre i mogą powodować poważne obrażenia.

Zwierzęta te prowadzą spokojny tryb życia, żywią się roślinami, korzeniami i owocami. W Polsce nie występują naturalnie – każdy przypadek ich pojawienia się oznacza, że musiały uciec z hodowli lub prywatnej posesji.

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Gmina apeluje: nie zbliżaj się, nie łap, nie karm

Samorząd Leoncina przypomina, że w przypadku spotkania jeżozwierza należy zachować bezpieczny dystans. Zwierzę może bronić się kolcami, dlatego nie wolno go dotykać, zaganiać ani próbować łapać.

Władze podkreślają również, że nie należy szczuć zwierzęcia psem – próba ataku może skończyć się wbiciem kolców w pysk czworonoga.

Jeśli jeżozwierz pojawi się na drodze, należy ostrzec kierowców i powiadomić służby. Cenne są: dokładna lokalizacja, godzina obserwacji, kierunek przemieszczania się oraz – jeśli to możliwe – zdjęcie wykonane z bezpiecznej odległości.

Egzotyczna seria trwa. Skąd te zwierzęta uciekają?

To już kolejny przypadek pojawienia się jeżozwierza w okolicach Warszawy. Mieszkańcy są zaskoczeni, a służby próbują ustalić, z jakiej hodowli mogły pochodzić egzotyczne gryzonie.

Na razie jedno jest pewne – jeżozwierze w Kampinosie i pod Warszawą to niecodzienny widok, który może jeszcze nie raz zaskoczyć mieszkańców Mazowsza.

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