Długonoga Anja Rubik wyleguje się na plaży w minibikini. Później pokazała się topless!

Anja Rubik wciąż na modowym szczycie

Anja Rubik (43 l.) należy do grona najpopularniejszych i najbardziej wpływowych modelek na świecie. Miała zaledwie 13 lat, gdy wzięła udział w konkursie Elite Model Look, po którym dołączyła do agencji modelek. Dwa lata później zadebiutowała na wybiegu podczas paryskiego tygodnia mody. Po pierwszym sukcesie przeprowadziła się do Paryża i szybko zyskała uznanie w branży.

Chociaż w okolicach trzydziestki większość modelek przechodzi na zawodową emeryturę, Anja Rubik wciąż jest na szczycie. Jest ikoną branży modowej i nic nie wskazuje, żeby miało się to zmienić. Do tego rozwija się jako projektantka mody, prezenterka telewizyjna. Skupia się również na działalności społecznej. Jest współzałożycielką organizacji SEXEDPL, której celem jest prowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej.

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Anja Rubik na rajskich wakacjach. Na plaży zrzuciła stanik

W przerwach od zawodowych zobowiązań polska supermodelka chętnie udaje się na wakacje. Ostatnie kilka tygodni spędza na nieustających wakacjach. Zwiedziła już Majorkę, a niedawno wróciła z Rwandy, która była jej podróżniczym marzeniem.

Podróż życia. Ta, która była na samym szczycie mojej listy marzeń, od kiedy pamiętam. [...] To była jedna z najbardziej niezwykłych podróży - napisała na Instagramie.

Rubik spędzała czas na wędrówkach po górskich szlakach. Miała również okazję zobaczyć na żywo goryle. Po tej niezwykłej przygodzie przepakowała walizki i udała się z przyjaciółmi na Ibizę. Tam spędzała czas na relaksie na plaży oraz zabawie w basenie. Relacją z urlopu podzieliła się na Instagramie. W internetowej galerii nie brakuje zdjęć, na których można podziwiać zjawiskową figurę modelki. Anja pochwaliła się zdjęciami w bikini oraz bardziej odważnymi kadrami, na których pozuje topless lub całkiem nago!

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