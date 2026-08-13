Syn Mandaryny i Wiśniewskiego komentuje ich powrót. "Nadal są małżeństwem"

Zejście się Mandaryny i Michała Wiśniewskiego bez wątpienia można nazwać jednym z najgłośniejszych wydarzeń w tegorocznym show-biznesie. Kiedyś niezwykle popularna para zdecydowała się na odnowienie relacji po ponad dwudziestu latach od rozpadu związku. Muzyk podzielił się tą informacją na swoim profilu na Instagramie, stanowczo ucinając plotki krążące w mediach. Wokalista Ich Troje, odnosząc się do sugestii swojej piątej, wkrótce byłej żony Poli, sprostował informacje o rzekomej zdradzie, podkreślając, że jego nowy związek z byłą partnerką zaczął się znacznie później.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział.

Xavier Wiśniewski i Fabienne o związku Michała Wiśniewskiego z Mandaryną

Wiadomość o powrocie rodziców do siebie była ogromnym zaskoczeniem także dla ich dzieci, Xaviera i Fabienne. Jak przyznał syn wokalistów w rozmowie z serwisem Eska.pl, razem z siostrą sami domyślili się, że między ich rodzicami znów zaiskrzyło. Zabrakło formalnych ogłoszeń, a artyści nie pytali swoich pociech o zdanie w tej kwestii.

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to [z Fabienne] wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział w rozmowie z ESKA.pl.

Xavier Wiśniewski zabrał głos w sprawie ślubu rodziców

W innym wywiadzie, udzielonym portalowi Party, Xavier odniósł się do kwestii ewentualnego ponownego ślubu swoich rodziców. Według 24-latka, kolejna uroczystość jest całkowicie zbędna, ponieważ z perspektywy wiary, ich sakramentalny związek wciąż trwa.

Myślę, że im to nie jest chyba potrzebne, oni też nie czują tej potrzeby, natomiast to też co wiem, to według Kościoła oni są nadal razem, więc jakby nadal są małżeństwem - skwitował.

Michał Wiśniewski i Mandaryna są małżeństwem w świetle prawa kanonicznego

Słowa Xaviera znajdują potwierdzenie w opiniach duchownych. Jak wyjaśnił "Super Expressowi" biskup Antoni Długosz, w świetle prawa kanonicznego Michał Wiśniewski i Mandaryna nadal są mężem i żoną. Ich ślub z 2003 roku pozostaje w mocy, niezależnie od faktu, że artysta w międzyczasie wchodził w kolejne związki małżeńskie.

Jeśli sąd kościelny nie stwierdził nieważności pierwszego ślubu, małżonkowie w świetle prawa kanonicznego nadal są mężem i żoną – wytłumaczył bp Długosz.

Warto jednak zauważyć pewien interesujący szczegół. Michał Wiśniewski stanął przed ołtarzem również z Dominiką Tajner, jednak tamta ceremonia odbyła się w obrządku protestanckim.

Zarówno Michał jak i ja wzięliśmy wcześniej śluby kościelne i nie doszło do ich unieważnienia. Michałowi zależało na przysiędze przed Bogiem i stąd była decyzja o ślubie protestanckim - wyjaśniła w rozmowie z SE Dominika.

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