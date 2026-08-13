Śmiertelny wypadek w kopalni Pniówek! Nie żyje 48-letni ślusarz

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Dariusz Brombosz
2026-08-13 15:11

Dziś, 13 sierpnia doszło do tragicznego zdarzenia w kopalni Pniówek na Śląsku. Na poziomie 1000 zginął 48-letni pracownik, który zajmował się demontażem obudowy. Mimo błyskawicznej pomocy ze strony kolegów, mężczyzny nie udało się uratować.

Oświetlone wejście do kopalni Pniówek nocą. O śmiertelnym wypadku ślusarza w JSW przeczytasz na SE.
Autor: Dariusz Brombosz/ESKA

Wypadek w kopalni Pniówek. Zginął pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Dramat w kopalni Pniówek! Tragiczne wydarzenia miały miejsce dziś, w czwartek 13 sierpnia kilkanaście minut przed godziną 11:00. Z informacji przekazanych przez serwis pless.pl wynika, że w kopalni doszło do wypadku śmiertelnego, a ofiarą jest 48-letni ślusarz. Wypadek wydarzył się głęboko pod ziemią, a dokładnie w komorze demontażowej na poziomie 1000. Powołując się na słowa Tomasza Siemieńca z zespołu prasowego JSW, portal podaje, że na wykonującego swoje obowiązki pracownika nagle osunął się fragment demontowanej obudowy ścianowej. Świadkowie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej i podjęli próbę reanimacji. Niestety, wezwany na dół lekarz musiał ostatecznie stwierdzić zgon 48-latka.

"Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji w trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon" - powiedział Radiu ESKA Tomasz Siemieniec z biura prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Obecnie nie są jeszcze znane powody nieoczekiwanego zsunięcia się ciężkiego elementu w trakcie prowadzonych prac pod ziemią. Wszystkie okoliczności tej górniczej tragedii będą teraz badane. Wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia zajęli się przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Równolegle własne postępowanie prowadzą służby BHP zakładu wydobywczego, które spróbują dokładnie odtworzyć przebieg feralnej zmiany i wskazać bezpośrednie powody śmierci doświadczonego ślusarza.

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Kopalnia Pniówek w Pawłowicach to miejsce tragicznej katastrofy z 2022 roku

Kopalnia Pniówek znajduje się w Pawłowicach w województwie śląskim i należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zakład wydobywa przede wszystkim węgiel koksowy, wykorzystywany przy produkcji stali. Pniówek jest jedną z kopalń JSW działających w rejonie Jastrzębia-Zdroju. W kwietniu 2022 roku doszło tam do jednej z największych katastrof górniczych ostatnich lat. Po wybuchach metanu zginęli górnicy i ratownicy.

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