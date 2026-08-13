Kiedy zaczyna się sezon na grzyby? Potrzebują ciepła i wilgoci

Choć pierwsze okazy można znaleźć już w miesiącach letnich, szczyt sezonu grzybowego tradycyjnie rozpoczyna się na przełomie lata i jesieni, zazwyczaj w sierpniu. Jednak sam kalendarz to za mało, by zagwarantować udane zbiory, ponieważ decydującym czynnikiem jest odpowiednia pogoda. Grzybnia rozwija się najlepiej przy połączeniu optymalnej temperatury, wilgotnego podłoża i regularnych opadów deszczu. Kiedy po ulewach nadchodzą cieplejsze dni, las staje się idealnym środowiskiem dla leśnych skarbów.

Istotną rolę odgrywają również temperatury w nocy. Jak podkreślają Lasy Państwowe, grzyby świetnie reagują na deszcz i ciepło, ale bardzo szkodzą im chłodne noce, które hamują ich wzrost. Z tego powodu doświadczeni grzybiarze radzą uważnie śledzić prognozy pogody i planować leśne wędrówki bezpośrednio po deszczowych i ciepłych okresach.

Każdy gatunek ma swoje specyficzne wymagania siedliskowe. Podgrzybki preferują lasy iglaste, liściaste i mieszane, szczególnie z trawiastym, wilgotnym podłożem. Borowiki najchętniej rosną w towarzystwie świerków i sosen. Z kolei koźlarze wybierają drzewostany liściaste, najczęściej pojawiając się w pobliżu grabów, osik, topoli i brzóz, podczas gdy maślaki preferują młodniki sosnowe. Najbardziej uniwersalne okazują się kurki, które potrafią wyrosnąć niemal w każdym rodzaju lasu.

Gdzie na grzyby w Śląskiem? Te lasy warto mieć na radarze

Województwo śląskie charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem terenów leśnych, co stwarza doskonałe warunki dla amatorów grzybobrania. Pasjonaci mogą wybierać między rozległymi borami na północy regionu, a także sprawdzonymi miejscami w okolicach Rybnika, Rudy Śląskiej, Tychów czy Pszczyny.

Prawdziwym rajem dla grzybiarzy są Lasy Lublinieckie, zaliczane do największych kompleksów w całym województwie, oraz gęste lasy otaczające Tychy i Pszczynę. Warto również odwiedzić Lasy Rudzkie i rejon Krainy Górnej Odry, gdzie po opadach pojawia się mnóstwo owocników w bardziej wilgotnych miejscach. Miłośnicy górskich klimatów chętnie odwiedzają lasy Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, a na północy popularnością cieszą się tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej i okolic samej Częstochowy.

Przed wyruszeniem w las należy jednak pamiętać o obowiązujących przepisach. Zbiór grzybów jest surowo zabroniony na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz w strefach objętych stałym zakazem wstępu. Zawsze warto wcześniej upewnić się, czy wybrany obszar jest udostępniony dla grzybiarzy.

Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby? Sprawdźcie w galerii: