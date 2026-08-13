Pogoda w Katowicach na długi weekend 14-16 sierpnia

Mieszkańcy Katowic mogą przygotować się na w pełni letni i słoneczny weekend. Prognozy na najbliższe dni, od 14 do 16 sierpnia, wskazują na bardzo stabilną aurę i wyraźny trend wzrostowy temperatury. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego. Niebo przez cały czas pozostanie bezchmurne, a parasole z pewnością nie będą potrzebne, ponieważ synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Piątek: Słoneczny i ciepły początek weekendu

Weekend rozpocznie się w Katowicach bardzo przyjemną, letnią pogodą. Piątek będzie najchłodniejszym z nadchodzących dni, choć i tak przyniesie wysokie wartości na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia wskażą one około 27 stopni Celsjusza. Noc z kolei będzie dość rześka, z temperaturą minimalną spadającą do około 11 stopni, co zapewni komfortowy odpoczynek. Przez cały dzień słońce nie będzie niczym przysłonięte, a lekki wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota: Zrobi się znacznie goręcej

Już w sobotę w Katowicach poczujemy wyraźny wzrost temperatury, który zwiastuje nadejście gorętszego powietrza. Słupki rtęci poszybują w górę, osiągając w ciągu dnia nawet 32 stopnie Celsjusza. To o kilka stopni więcej niż w piątek. Znacznie cieplejsza będzie również noc, podczas której temperatura nie spadnie poniżej 14 stopni. Pogoda pozostanie w pełni słoneczna, a wiatr nieco osłabnie do prędkości około 2 m/s, przez co odczucie ciepła może być jeszcze większe.

Niedziela: Kulminacja letniej pogody

Niedziela przyniesie do Katowic apogeum ciepła i będzie najgorętszym dniem całego weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 34 stopni, co oznacza warunki do prawdziwie upalnego wypoczynku. Noce również staną się bardzo ciepłe, co jest typowe dla takiej aury – termometry wskażą minimum 20 stopni. Podobnie jak w poprzednich dniach, niebo pozostanie bez jednej chmury, a wiatr utrzyma się na poziomie około 3 m/s, nie dając większej ulgi od wysokiej temperatury.

Jak spędzić taki weekend w Katowicach?

Słoneczna i coraz gorętsza aura zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, jednak warto dostosować plany do rosnących temperatur, zwłaszcza w niedzielę. Poranne godziny to doskonały moment na aktywność fizyczną, taką jak spacer po miejskich parkach czy przejażdżka rowerowa po mniej nasłonecznionych trasach. W najcieplejszej części dnia, czyli wczesnym popołudniem, ulgę przyniesie odpoczynek w cieniu drzew lub relaks w pobliżu wody. To również idealna okazja, by spędzić czas w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych, najlepiej tych z parasolami.

Dane pogodowe: OpenWeather