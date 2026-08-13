Dramat w trakcie imprezy urodzinowej w Jaworznie

Do makabrycznych scen doszło na początku sierpnia w Jaworznie. Grupa młodych ludzi zorganizowała spotkanie, by celebrować urodziny. W trakcie zabawy rozegrał się prawdziwy koszmar. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że znajomi oblali 17-latka łatwopalnym płynem, po czym podłożyli ogień.

Mimo potężnych obrażeń, płonący chłopak nie stracił przytomności i resztką sił zdołał dojść do swojego miejsca zamieszkania. Na miejscu przerażona matka od razu wezwała pomoc medyczną oraz policję.

Skutki ataku są katastrofalne. Lekarze oceniają, że poparzeniom uległa połowa ciała nastolatka. Obecnie przebywa na oddziale specjalistycznym, gdzie medycy tłumaczę o jego życie i zdrowie. Ze względu na niewyobrażalny ból, pacjent został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Reakcja organów ścigania była błyskawiczna. Funkcjonariusze szybko namierzyli osoby, które brały udział w urodzinowej imprezie. Do policyjnej celi trafiło trzech młodych mężczyzn, mających od 18 do 20 lat.

Po przesłuchaniu w prokuraturze zatrzymani złożyli swoje zeznania, ale żaden z nich nie przyznał się do winy. Z uwagi na wagę zarzutów, które obejmują usiłowanie morderstwa lub podżeganie do niego, sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

– Zatrzymani to mężczyźni w wieku 18-20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt – przekazała radiu ESKA Anna Kacprzak z policji w Jaworznie.

Prokuratura bada motywy sprawców podpalenia 17-latka

Obecnie śledczy nie zdradzają, co mogło popchnąć młodych ludzi do tak brutalnego ataku. Trwa drobiazgowe odtwarzanie chronologii zdarzeń z feralnego, sierpniowego wieczoru, by zrozumieć przebieg całego zajścia na imprezie.

Dla wymiaru sprawiedliwości kluczowe będzie rozdzielenie ról, jakie w dramatycznym incydencie odegrali poszczególni sprawcy. Prokuratorzy muszą ustalić, kto dokładnie dokonał podpalenia, a kto ewentualnie podżegał do zbrodni.

Wszystko zależy teraz od kondycji zdrowotnej 17-latka. Chłopak pozostaje w szpitalnym łóżku, a powrót do pełnej sprawności będzie procesem niezwykle długim, ze względu na potężny rozległy stan oparzeń.