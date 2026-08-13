Aktualizacja 12:55, 13.08.2026 r.

Jak przekazała naszej redakcji nadkom. Marzena Szwed poszkodowany został 71-letni mężczyzna.

Za kierownicą samochodu siedział 33-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący był trzeźwy. W wyniku potrącenia pieszy doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej - przekazała rzecznik prasowa.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany 71-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz zgromadzili materiał dowodowy. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, które mają pozwolić dokładnie ustalić przebieg i okoliczności wypadku.

– Na obecnym etapie prowadzone są dalsze czynności, które pozwolą dokładnie ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia – przekazała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i miejsc, w których ruch pieszych jest wzmożony. Z kolei piesi powinni upewnić się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne.

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Potrącenie pieszego w Sośnicowicach. Lądowało LPR

Do potrącenia pieszego doszło dzisiaj, około godziny 9.30, na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach. Zgłoszenie o zdarzeniu natychmiast trafiło do służb. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Dzisiaj około godziny 9.30 na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do potrącenia pieszego - przekazała gliwicka policja.

W związku ze zdarzeniem na miejsce zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na razie nie są znane szczegółowe informacje dotyczące stanu poszkodowanego ani dokładnego przebiegu potrącenia. Policjanci prowadzą czynności, które mają pomóc ustalić, jak doszło do zdarzenia i kto ponosi za nie odpowiedzialność.

Kierowcy poruszający się ulicą Raciborską muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu. W miejscu prowadzonych działań mogą występować czasowe utrudnienia. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Więcej informacji wkrótce.

Służby apelują o rozsądek na drodze

Policja przypomina zarówno kierowcom, jak i pieszym o zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni obserwować otoczenie, zwalniać w rejonie przejść dla pieszych i stosować się do poleceń służb.

Piesi natomiast powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię, a po zmroku korzystać z elementów odblaskowych, które zwiększają ich widoczność.