Lato z Radiem i Telewizją Polską - Mrozy 15.08. Na scenie m.in. gwiazda Eurowizji

Tegoroczne lato bywa kapryśne i nie rozpieszcza nas pod względem pogody. Fale afrykańskich upałów regularnie przeplatają się z dniami wyraźnego ochłodzenia. Jeśli jednak mowa o muzycznych uniesieniach, atmosfera przez cały czas pozostaje gorąca. Dba o to ekipa letniej serii koncertowej "Lato z Radiem i Telewizją Polską", która wystartowała 20 czerwca w Bielsku-Białej. Podczas uroczystej inauguracji na scenie zaprezentowały się takie gwiazdy jak Doda, Maryla Rodowicz czy Michał Szpak.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - Mrozy

Mimo że koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, producenci show ani na moment nie zwalniają tempa. Przed nami kolejny przystanek na trasie tego wyjątkowego, wakacyjnego projektu. Tym razem imponujących rozmiarów scena stanie w Mrozach. Niech was jednak nie zmyli nazwa tej miejscowości! Artyści, którzy zaprezentują się tam już 15 sierpnia, z pewnością zadbają o naprawdę gorącą atmosferę. Zresztą, sama aura również dopisze. Słupki rtęci na termometrach mają tego dnia wskazać aż 30 stopni Celsjusza. Wiemy już, kto zaśpiewa podczas najgorętszej imprezy muzycznej tego lata.

Blanka ocenia stare stylizacje

Lato z Radiem i Telewizją Polską Mrozy 2026 - kto wystąpi?

Nadchodzący koncert w Mrozach zapowiada się jako prawdziwa gratka dla miłośników zróżnicowanych brzmień i ponadczasowych hitów. Organizatorzy zadbali o to, aby na scenie pojawiła się śmietanka polskiej estrady, łącząca pokolenia i różne muzyczne światy. Publiczność zgromadzona pod sceną oraz widzowie przed telewizorami mogą liczyć zarówno na rockową energię, jak i popowe, nowoczesne rytmy czy sentymentalne ballady. Wystąpią:

Patrycja Markowska

Pectus

Kobranocka

Universe

Brathanki

Łukasz Zagrobelny + Flinta

Kamil Bednarek

Alicja Szemplińska

De Mono

Andrzej Piaseczny

Blanka