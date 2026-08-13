Maryla Rodowicz dostąpi niezwykłego zaszczytu. Sam prezydent poinformował o przedsięwzięciu

Kariera Maryli Rodowicz trwa już ponad pół wieku. Piosenkarka nie zamierza jednak odpoczywać i wciąż realizuje nowe projekty. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Eska.pl zdradziła, że przygotowuje kolejny album muzyczny.

Myślę o tym już od dawna. Powstawanie nowych piosenek to jest proces, no bo spotkania z producentami, z autorami. To trochę trwa. Teraz miałam na głowie te dwie premiery - "Niech żyje bal" i "MTV Unplugged" - wyjawiła w rozmowie z Eska.pl.

Oprócz tego, wokalistka pracuje nad filmem fabularnym, który ma opowiedzieć o jej pełnym wydarzeń życiu.

To też trwa. Nie umiem niczego powiedzieć, bo mi nie wolno - wyznała przed kamerami, dodając, iż aktorka grająca Marylę musi być "ładna i ładnie śpiewać.

Wielki zaszczyt dla Maryli Rodowicz w Opolu

Gwiazda niedługo doświadczy ogromnego wyróżnienia. W stolicy polskiej piosenki, która co roku gości Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, powstanie mural dedykowany Maryli Rodowicz. Informacją tą podzielił się prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, na swoich kanałach społecznościowych, gdzie można już zobaczyć projekt tego przedsięwzięcia.

Mural Maryli Rodowicz powstaje w kwiatowej dzielnicy

To nie pierwszy raz, kiedy władze Opola oddają hołd wokalistce, która posiada już tytuł honorowej obywatelki tego miasta. Teraz dojdzie do tego ogromne malowidło z jej wizerunkiem, o czym z dumą informuje prezydent stolicy województwa opolskiego.

Maryla Rodowicz jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, od lat nierozerwalnie związaną z naszym festiwalem - przypomniał na Instagramie.

Miejsce dla tego niezwykłego dzieła wybrano z premedytacją. Mural znajdzie się na osiedlu Chabrów, co doskonale koresponduje z kolorowym i pełnym kwiatów stylem scenicznym gwiazdy.

Mural powstanie na ścianie budynku przy ul. Chabrów 153–159. To nie przypadkowa lokalizacja. Chabry są jednym z największych osiedli w Opolu. To wyjątkowa "kwiatowa" część miasta, która doskonale współgra z wizerunkiem Maryli. Jej sceniczne emploi od lat kojarzy się z kolorem, kwiatami i niezwykłą ekspresją.

Za wizję artystyczną muralu odpowiada Ola Osadzińska, która wcześniej stworzyła oprawę graficzną do płyty Rodowicz "Ach, świecie" z 2017 roku. Realizację projektu powierzono grupie artystycznej "Murki" z Opola. Odsłonięcie zaplanowano na połowę września, a w uroczystości ma wziąć udział sama Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"