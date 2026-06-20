Doda w samym staniku, Maryla Rodowicz niczym różowy ptak. Gwiazdy dały popis na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską - ZDJĘCIA

Lato z Radiem i Telewizją Polską - gwiazdy w Bielsku-Białej

Wakacje za pasem, czas więc na Lato z Radiem i Telewizją Polską. Ikoniczne wydarzenie muzyczne ruszyło w sobotę 20 czerwca, a na scenie w Bielsku-Białej zawitał szereg gwiazd polskiej estrady. Nie zabrakło też znanych twarzy polskiego show-biznesu.

Doda pojawiła się w odważnej kreacji - minispódniczce i ozdabianym piórami biustonoszu, a Maryla Rodowicz, klasycznie, postawiła na widowiskową stylizację - założyła czerwono-różowy gorset z gigantyczną falbaniastą peleryną w tych samych kolorach. Michał Szpak zaprezentował się za to dośc skromnie w brązowym skórzanym kombinezonie. Zdjęcia gwiazd z pierwszego dnia Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026 znajdziecie w poniższej galerii.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską - kto wystąpił 20 czerwca?

Na scenie w Bielsku-Białej wystąpili: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska, Kaeyra, Filip Lato, zespół Big Day, Tabu, Formacja Nieżywych Schabuff, Dominik Czuż, Psio Crew oraz Sonia Maselik. Koncert poprowadzą: Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Roman Czejarek, Filip Antonowicz. Lato z Radiem i Telewizją Polską potrwa do 5 września, a muzycy odwiedzą następujące miasta:

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota

27 czerwca w Radomiu zagrają: Natalia Kukulska, Viki Gabor, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Halina Mlynkova, Kasia Moś, Liber i Doniu, Ania Karwan, Stasiek Kukulski, Kuba i Kuba, KSU, Jary Oddział Zamknięty, Jan Majewski oraz Izabela Płóciennik.

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