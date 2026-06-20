Dua Lipa pochwaliła się suknią ślubną od Chanel. Wesele na Sycylii wywołało wściekłość mieszkańców - ZDJĘCIA

Dua Lipa oraz Callum Turner formalnie sformalizowali swój związek 31 maja w londyńskim urzędzie Old Marylebone Town Hall. Uroczystość miała kameralny charakter i uczestniczyli w niej wyłącznie najbliżsi pary. Trzydziestoletnia wokalistka postawiła tego dnia na bardzo prosty i szykowny zestaw, do którego dobrała eleganckie rękawiczki oraz kapelusz charakteryzujący się szerokim rondem. Niedługo po skromnych zaślubinach, zakochani udali się prosto na Sycylię. Tam zorganizowano wielką, trwającą aż trzy dni imprezę weselną, na której bawiło się mnóstwo znanych osobistości.

Wesele Duy Lipy i Calluma Turnera oburzyło mieszkańców Sycylii

Zorganizowane z wielkim rozmachem przyjęcie doprowadziło do potężnego skandalu we Włoszech. Sycylijczycy nie kryli ogromnej frustracji z powodu licznych utrudnień, za które odpowiadali nowożeńcy. W Palermo całkowicie zablokowano dostęp do głównych placów, takich jak Piazza Croce dei Vespri oraz Piazza Sant'Anna, otaczając je stalowymi barierami na cały świąteczny weekend. Oprócz zamkniętych ulic i wyznaczonych stref wolnych od dronów, miejscową ludność przymuszano do podpisywania rygorystycznych klauzul poufności. Zbulwersowani obywatele protestowali, rozwieszając na murach hasła „Palermo nie jest do wynajęcia”. Organizatorzy imprezy szybko usunęli te afisze, ale w ich miejscu błyskawicznie pojawiło się wymowne graffiti.

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Dua Lipa zachwyca w sukni ślubnej od Chanel

Największe zainteresowanie wzbudziła oczywiście kreacja panny młodej. Gwiazda udostępniła na Instagramie galerię zdjęć z kluczowego momentu zabawy. Dua Lipa wystąpiła w przepięknej białej sukni od Chanel, której autorem jest Matthieu Blazy. Ta wyjątkowa stylizacja z odsłoniętymi plecami wyróżniała się dodatkiem piór, kryształów i długiego welonu. Callum Turner brylował w idealnie dopasowanym garniturze Louis Vuitton.

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Włoską uroczystość nowożeńcy celebrowali w otoczeniu rodziny, przyjaciół i licznych znajomych ze światowego show-biznesu. Wśród zaproszonych gwiazd pojawił się między innymi słynny Elton John, a także wokalistka Charli XCX, której na weselu towarzyszył mąż.

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