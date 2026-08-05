Jedna leśna chatka to za mało. Julia Wieniawa remontuje kolejny dom tuż obok pierwszego

Julia Wieniawa od lat inwestuje w nieruchomości

Od kilku lat Julia Wieniawa (27 l.) jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Gra, śpiewa, rozwija własne biznesy i współpracuje ze światowymi markami, co przekłada się na jej zarobki. Dziś może cieszyć się tytułem jednej z najbogatszych gwiazd polskiego show-biznesu. Milionerką jest również na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 2,3 miliony osób.

Zarobione pieniądze inwestuje m.in. w nieruchomości. W rozmowie z Eską mówiła, że przedsiębiorczości nauczyła się od mamy. Marta Wieniawa-Narkiewicz jest managerką piosenkarki i ciężko pracuje na jej sukces. To ona zachęciła córkę, by w wieku osiemnastu lat kupiła pierwsze mieszkanie.

Dziś Julia Wieniawa jest właścicielką kilku nieruchomości. Jak sama wyznała, inwestycje w nieruchomości stanowią dla niej podstawę stabilności finansowej i dają jej poczucie bezpieczeństwa. Część lokali przeznaczyła na wynajem, a sama mieszka w dwupoziomowym apartamencie z tarasem na warszawskim Żoliborzu.

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Julia Wieniawa urządza kolejny dom. Ma jeden tuż obok drugiego

Początkiem maja 2025 roku pochwaliła się kolejną inwestycją. Tym razem padło na domek w środku lasu, który stał się jej azylem oraz miejscem, w którym pracuje nad nowymi utworami. Nieruchomość znajduje się niedaleko Serocka, tuż przy Zalewie Zegrzyńskim. Urządziła go nie oszczędzając na niczym. W domku jest nawet studio nagraniowe, strefa spa z sauną, siłownia, a łazienka jest cała w marmurach.

Od kilku miesięcy Julia razem z architektką wnętrz Olą Ziarek pracują nad zmianą wystroju. Za nimi już remont łazienki oraz salonu i powoli pracują nad kolejnymi pomieszczeniami.

Knujemy z Oleńką nad kolejnymi pokojami. Przed nami kuchnia, łazienka gościnna i siłownia. Rozłożyłam urządzanie domu na etapy, bo się nigdzie nie spieszę, a chcę podjąć dobre decyzje, których nie będę żałować. Wychodzę z założenia, że czas zawsze działa na korzyść - napisała Wieniawa w środowe popołudnie.

Przy okazji zdradziła, że znana architektka pomaga jej w urządzaniu kolejnego domku, który zakupiła po sąsiedzku! Nowa nieruchomość będzie zaprojektowana w zupełnie innym stylu, jak zdradziła Julia, bardziej rustykalnym. Na wrzuconym przez nią zdjęciu widać, że prace trwają. Piosenkarka obiecała, że więcej pokaże w przyszłości. Nie zdradziła jednak czy domek będzie można wynająć, czy może będzie na jej własny użytek.

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