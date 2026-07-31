Julia Wieniawa gorąca jak nigdy. W seksownej bieliźnie rozpala bardziej niż ostre papryczki!

Julia Wieniawa znowu rozgrzewa w sieci!

Julia Wieniawa (27 l.) jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Do tego bardzo chętnie wykorzystuje przysłowiowe pięć minut sławy i stara się wykorzystać każdą szansę. Na ekranie zadebiutowała jako nastolatka, a od kilku lat rozwija karierę muzyczną. Prace na planie łączy z nagrywaniem nowych utworów i występami na scenie.

Ambitna piosenkarka lubi bawić się modą, a branżowe imprezy traktuje niemal jak wybieg. Julia Wieniawa ciężko pracuje na swoją sylwetkę. Spędza na siłowni długie godziny, a do tego dochodzą też treningi taneczne. Nic więc dziwnego, że chce pochwalić się efektami. Od roku współpracuje ze znaną marką, której jest ambasadorką. W ramach współpracy Julka wypuściła już kilka kolekcji bielizny.

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Julia Wieniawa w seksownej bieliźnie odsłoniła malutki tatuaż

Swoje dzieło prężnie promuje na Instagramie. Niedawno pokazała kulisy sesji do uroczej kolekcji w kolorze soczystego różu. Teraz przyszła pora na coś bardziej ognistego. W piątkowe popołudnie Julka postanowiła jeszcze bardziej podkręcić temperaturę wrzucając efekty najnowszej sesji zdjęciowej. Aktorka kolejny raz zapozowała przed obiektywem Miley Bukowieckiej.

Nareszcie wyszedł mój najbardziej wyczekiwany drop "Too Hot" [...] Eleganckie, sensualne wzory z papryczkowym motywem przewodnim. KOCHAM! - napisała dumna projektantka.

Na zdjęciach i filmikach promujących kolekcję Julia pozuje w czarnej bieliźnie. Motywem przewodnim jest malutka papryczka chili, którą można zobaczyć nie tylko na body czy majtkach. Na jednym ze zdjęć piosenkarka odsłania malutki tatuaż, który na co dzień jest zasłonięty. Znajduje się bowiem w dość intymnym miejscu - okolicach bikini.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie