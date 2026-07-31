Steczkowska zamyka rozdział ze Skolimem? Padły zaskakujące słowa

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-31 14:54

Fani liczyli na kolejny wspólny hit Justyny Steczkowskiej i Skolima. Ich muzyczna współpraca odbiła się szerokim echem i błyskawicznie podbiła serca słuchaczy. Czy gwiazdy znów połączą siły? W rozmowie z "Super Expressem" Steczkowska rozwiała wszelkie wątpliwości i zdradziła, że zamknęła już ten etap swojej kariery.

Justyna Steczkowska stawia sprawę jasno. Skolim odchodzi w cień

Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Po sukcesie wspólnego projektu ze Skolimem artystka nie zamierza jednak wracać do tego duetu. Wokalistka skupia się na nowych muzycznych wyzwaniach i zapowiada kolejne współprace z artystami reprezentującymi zupełnie inne brzmienia. Jak przyznaje, kalendarz ma wypełniony po brzegi, a przed nią intensywne miesiące.

Zobacz też: Justyna Steczkowska nie owija w bawełnę. Tak wygląda jej relacja z Leonem

Steczkowska zamyka rozdział ze Skolimem. Padły zaskakujące słowa

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Justyna Steczkowska została zapytana, czy po wielkim sukcesie wspólnego utworu ze Skolimem planuje ponownie wejść z nim do studia. Odpowiedź artystki była jednoznaczna.

No nie. Dlatego, że ja już poszłam dalej, to był mój mezalians muzyczny, takie było założenie - powiedziała.

Jak zdradziła, dziś koncentruje się na zupełnie nowych projektach. Współpracuje już z raperem Tribbsem, z którym wydała utwór "Gwiazdy". To jednak dopiero początek ich wspólnych planów.

Teraz już pracuję z Tribbsem, wydaliśmy numer "Gwiazdy", uważam, że to też świetna piosenka. I będziemy nagrywać epkę, potem płytę, ruszamy w trasę. No i potem są moje kolejne mezaliansy muzyczne - wyjawiła wokalistka.

Zobacz też: Justyna Steczkowska przeszła spektakularną metamorfozę! Pokazała nowe włosy

Steczkowska nie chciała jednak zdradzić, z kim zamierza współpracować w kolejnych projektach. Przyznała jedynie, że rozmowy z różnymi artystami już trwają.

Zobaczycie - odpowiedziała tajemniczo, pytana o nazwiska przyszłych muzycznych partnerów.

Artystka podkreśliła również, że największym wyzwaniem nie jest sam pomysł na duet, ale znalezienie wspólnego terminu w napiętych grafikach.

Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest znaleźć po prostu czas. Nie tylko mój czas, ale też ich czas i połączyć to w terminy. To nie jest tylko nagranie piosenki - tę piosenkę trzeba wymyślić, napisać tekst, nagrać, zrobić teledysk i ją wypromować. To naprawdę ogrom pracy - wyjaśniła.

Jak dodała, jej kalendarz jest wypełniony niemal co do dnia.

Ja już do końca października mam każdy dzień zajęty pracą, więc to nie jest łatwe - przyznała.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Justyna Steczkowska przerwała milczenie! Tak odpowiedziała Katarzynie Bosackiej

Zobacz naszą galerię: Steczkowska zamyka rozdział ze Skolimem? Padły zaskakujące słowa

Justyna Steczkowska w czerwonym gorsecie. Na miniaturze obok Skolim. O ich współpracy muzycznej przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 45
Sonda
Lubisz Skolima?
Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
Skolim