Justyna Steczkowska stawia sprawę jasno. Skolim odchodzi w cień

Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Po sukcesie wspólnego projektu ze Skolimem artystka nie zamierza jednak wracać do tego duetu. Wokalistka skupia się na nowych muzycznych wyzwaniach i zapowiada kolejne współprace z artystami reprezentującymi zupełnie inne brzmienia. Jak przyznaje, kalendarz ma wypełniony po brzegi, a przed nią intensywne miesiące.

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Steczkowska zamyka rozdział ze Skolimem. Padły zaskakujące słowa

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Justyna Steczkowska została zapytana, czy po wielkim sukcesie wspólnego utworu ze Skolimem planuje ponownie wejść z nim do studia. Odpowiedź artystki była jednoznaczna.

No nie. Dlatego, że ja już poszłam dalej, to był mój mezalians muzyczny, takie było założenie - powiedziała.

Jak zdradziła, dziś koncentruje się na zupełnie nowych projektach. Współpracuje już z raperem Tribbsem, z którym wydała utwór "Gwiazdy". To jednak dopiero początek ich wspólnych planów.

Teraz już pracuję z Tribbsem, wydaliśmy numer "Gwiazdy", uważam, że to też świetna piosenka. I będziemy nagrywać epkę, potem płytę, ruszamy w trasę. No i potem są moje kolejne mezaliansy muzyczne - wyjawiła wokalistka.

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Steczkowska nie chciała jednak zdradzić, z kim zamierza współpracować w kolejnych projektach. Przyznała jedynie, że rozmowy z różnymi artystami już trwają.

Zobaczycie - odpowiedziała tajemniczo, pytana o nazwiska przyszłych muzycznych partnerów.

Artystka podkreśliła również, że największym wyzwaniem nie jest sam pomysł na duet, ale znalezienie wspólnego terminu w napiętych grafikach.

Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest znaleźć po prostu czas. Nie tylko mój czas, ale też ich czas i połączyć to w terminy. To nie jest tylko nagranie piosenki - tę piosenkę trzeba wymyślić, napisać tekst, nagrać, zrobić teledysk i ją wypromować. To naprawdę ogrom pracy - wyjaśniła.

Jak dodała, jej kalendarz jest wypełniony niemal co do dnia.

Ja już do końca października mam każdy dzień zajęty pracą, więc to nie jest łatwe - przyznała.

Rozmawiała Julita Buczek

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