Justyna Steczkowska zafundowała sobie metamorfozę. Efekt zapiera dech!

Justyna Steczkowska od lat uchodzi za jedną z najlepiej prezentujących się gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej charakterystyczne długie, ciemne włosy stały się wręcz znakiem rozpoznawczym artystki. Tym razem wokalistka postanowiła jednak zadbać o jeszcze większą objętość i długość fryzury. Metamorfozę przeprowadzono w popularnym salonie, który pochwalił się efektem współpracy z gwiazdą. Na opublikowanych zdjęciach widać, że zmiana nie jest rewolucyjna, lecz ma podkreślić naturalne piękno wokalistki.

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Metamorfoza Justyny Steczkowskiej! Włosy gwiazdy kosztują krocie

Twórcy metamorfozy nie kryli dumy z efektu końcowego. Jak podkreślili, największą satysfakcję sprawiają im słowa klientek, które dzięki nowej fryzurze odzyskują pewność siebie.

Miałam kiedyś takie włosy… - to dla nas największy komplement i najpiękniejsza opinia, jaką możemy usłyszeć - napisano w mediach społecznościowych.

Specjaliści zdradzili również, że w przypadku Justyny Steczkowskiej zastosowano połączenie dwóch autorskich metod przedłużania włosów. Dzięki temu udało się uzyskać efekt większej objętości przy zachowaniu maksymalnie naturalnego wyglądu. Jak wyjaśniono, jedna z metod pozwala na szybszą aplikację pasm, druga natomiast sprawia, że miejsca łączenia pozostają niemal niewidoczne. Do wykonania metamorfozy wykorzystano również specjalnie dobrane pasma włosów, dzięki którym fryzura zyskała lekkość i gęstość.

Efekt? Długie, lśniące i pełne objętości włosy, które wyglądają niezwykle naturalnie. Trudno dostrzec, że wokalistka zdecydowała się na przedłużanie. Choć Justyna Steczkowska od zawsze mogła pochwalić się piękną fryzurą, nowa odsłona jeszcze mocniej podkreśliła jej urodę. Wam się podoba?

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Zobacz naszą galerię: Justyna Steczkowska przeszła spektakularną metamorfozę! Pokazała nowe włosy

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