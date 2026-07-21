Miss Polonia i Miss Polski to nie jest to samo! Wyjaśniamy różnice między TRZEMA konkursami

Miss Polonia - historia na oczach Polaków

Wszystko zaczęło się w 1929 roku. To sam Tadeusz Boy-Żeleński wymyślił nazwę ”Miss Polonia”. Pierwszą laureatką została Władysława Kostakówna. Druga edycja odbyła się w 1930 roku (zwyciężyła Zofia Batycka), po czym nastąpiła 27-letnia przerwa wywołana kryzysem gospodarczym, a następnie II wojną światową i stalinizmem.

Konkurs reaktywowano na fali odwilży w 1957 roku (wygrała Alicja Bobrowska), ale po wybuchu skandalu obyczajowego wokół nagród imprezę znów zawieszono - tym razem na ponad ćwierć wieku. Na stałe wydarzenie powróciło w 1983 roku i to z tej ery pochodzą najsłynniejsze laureatki, jak Aneta Kręglicka (1989) czy Ewa Wachowicz (1992).

Konkurs emitowany jest w TVP. Miss Polonia zyskuje miano reprezentowania Polski w Miss Universe, Miss Earth oraz Miss Grand International.

Miss Polski - inny konkurs, ale również ważny

Konkurs narodził się w 1990 roku. Przedsiębiorca Lech Daniłowicz i jego firma Missland uznali, że Miss Polonia jest zbyt skostniała i zorganizowali własną, bardziej komercyjną imprezę. Pierwszą Miss Polski została Ewa Szymczak. W latach 90. rywalizacja między obiema organizacjami była tak ostra, że walczono o licencje międzynarodowe i o prawa do transmisji. Konkurs Miss Polski szybko zyskał przewagę technologiczną i realizacyjną, stając się flagowym widowiskiem rozrywkowym. W 2006 roku doszło do jednorazowej próby połączenia obu inicjatyw, ale konflikt interesów prawnych i biznesowych szybko doprowadził do ponownego rozdzielenia marek.

Konkurs emitowany jest w Polsacie. Miss Polski zyskuje miano reprezentowania Polski w Miss Supranational oraz Miss International.

Polska Miss to nowość na rynku

Marka powstała w 2022 roku z inicjatywy prywatnego inwestora i producenta wydarzeń regionalnych, Grzegorza Ostrowskiego. Twórcy wykorzystali lukę: zamiast opierać się na tradycyjnej telewizji, zbudowali od zera potężną sieć ponad 10 konkursów regionalnych (np. Polska Miss Małopolski, Polska Miss Nastolatek) i postawili na marketing internetowy. Transmisja jest głównie w internecie.

Polska Miss zyskuje miano reprezentowania Polski w Miss Eco International oraz Miss Tourism World.

Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!

Różnice między konkursami to głównie wymagania?

Można śmiało powiedzieć, że największe rożnice wynikają nie tylko z kwestii emisji czy też nazewnictwa, ale również wymagań. Miss Polonia jest najbardziej restrykcyjna. Dziewczyna nie może mieć ukończonego 26 roku życia, dodatkowo powinna też być naturalna, bez zabiegów z medycyny estetycznej. Nie może mieć też tatuaży czy blizn w widocznych miejscach. Obecnie dopuszczają też kobiety zamężne i rozwódki, choć przez lata było to zabronione.

Miss Polski ma trochę łagodniejsze wymagania. Najważniejsze są proporcje ciała, a zabiegi medycyny estetycznej są możliwe, o ile mają utrzymany dalej naturalny wygląd na scenie. To samo tyczy się tatuażu czy blizn. Tutaj kobiety mogą startować do 27 roku życia.

Polska Miss ma trochę inne wymagania, ale również stworzyła specjalne konkursy dla zarówno młodszych jak i starszych. Osobne wydarzenie jest dla osób 30+, a osobne dodatkowe - dla nastolatek. Główny konkurs ma limit do 29 roku życia. Jest też brak obostrzeń dotyczących tatuaży czy zabiegów estetycznych. W przypadku 30+ kobiety mogą być mężatkami. W przypadku Polskiej Miss powinny być pannami, ale mogą posiadać dzieci.