Mandaryna i Wiśniewski przyłapani na czułościach. Robili to na parkingu!

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-07-21 12:00

Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są parą - ta wiadomość od kilku dni elektryzuje media. Bo któż by się spodziewał, że lider Ich Troje może wrócić do swojej drugiej żony i to po ponad 20 latach?! I choć niektórzy uważają, że to wszystko PR-owe zagranie i jedna wielka ustawka, mamy dowody, że artyści znów są blisko. Gdy ostatnio opuszczali studio nagraniowe Polsatu, na parkingu wręcz nie mogli się od siebie odkleić. Byli pewni, że nikt ich wtedy nie widzi.

Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są parą. Oboje oficjalnie potwierdzili te informacje, a Polacy szaleją z radości. To w końcu jedna z najbardziej ikonicznych par naszego show-biznesu! Poznali się w 2000 roku, kiedy Marta (wtedy jeszcze Mandrykiewicz) jako tancerka dołączyła do trasy koncertowej zespołu Ich Troje. Szybko zaiskrzyło pomiędzy nią, a wokalistą, który prawdziwy boom kariery miał dopiero przed sobą. 

Mandaryna i Wiśniewski - początki miłości

Ich pierwsza randka odbyła się w... domu publicznym

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie

- podsumowała ze śmiechem Mandaryna w rozmowie z Eską.

Później przyszła pora na reality show "Jestem, jaki jestem" - pierwsze tego typu w naszym kraju - które śledziły miliony widzów. Punktem kulminacyjnym programu stała się transmitowana na żywo ceremonia zaślubin w szwedzkiej miejscowości Kiruna.

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Konflikt Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Przez lata kontakty Mandaryny i Wiśniewskiego nie były najlepsze. Choć doczekali się dwójki dzieci, bywało, że nie rozmawiali ze sobą, a dziećmi "wymieniali się" na stacji benzynowej. Nie szczędzili sobie za to złośliwości wymienianych w mediach. Wielkim zaskoczeniem były więc wspólne występy Mandaryny i Ich Troje, do których doszło w 2025 roku. Dziś wiemy już, że na występach się nie skończyło...

Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym

- powiedział Wiśniewski na Instagramie.

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I choć wielu nadal nie wierzy, że Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są razem, mamy na to żywe dowody. Para pojawiła się ostatnio na wspólnym nagraniu nowego programu w siedzibie Polsatu. Gdy opuszczali studio, zaczęli czule się obejmować i... skradli sobie całusy. Ściemniało się i byli pewni, że nikt już ich nie widzi. 

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Zobaczcie w naszej galerii, jak Mandaryna i Michał Wiśniewski wymieniają czułości na parkingu. Nadal ładna z nich para?

Mandaryna i Michał Wiśniewski na parkingu. Na miniaturach para czule się obejmuje i całuje. O ich powrocie przeczytasz na SE.
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