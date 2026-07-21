Mandaryna i Wiśniewski przyłapani na czułościach. Robili to na parkingu!

Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są parą. Oboje oficjalnie potwierdzili te informacje, a Polacy szaleją z radości. To w końcu jedna z najbardziej ikonicznych par naszego show-biznesu! Poznali się w 2000 roku, kiedy Marta (wtedy jeszcze Mandrykiewicz) jako tancerka dołączyła do trasy koncertowej zespołu Ich Troje. Szybko zaiskrzyło pomiędzy nią, a wokalistą, który prawdziwy boom kariery miał dopiero przed sobą.

Mandaryna i Wiśniewski - początki miłości

Ich pierwsza randka odbyła się w... domu publicznym.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie

- podsumowała ze śmiechem Mandaryna w rozmowie z Eską.

Później przyszła pora na reality show "Jestem, jaki jestem" - pierwsze tego typu w naszym kraju - które śledziły miliony widzów. Punktem kulminacyjnym programu stała się transmitowana na żywo ceremonia zaślubin w szwedzkiej miejscowości Kiruna.

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Konflikt Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Przez lata kontakty Mandaryny i Wiśniewskiego nie były najlepsze. Choć doczekali się dwójki dzieci, bywało, że nie rozmawiali ze sobą, a dziećmi "wymieniali się" na stacji benzynowej. Nie szczędzili sobie za to złośliwości wymienianych w mediach. Wielkim zaskoczeniem były więc wspólne występy Mandaryny i Ich Troje, do których doszło w 2025 roku. Dziś wiemy już, że na występach się nie skończyło...

Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym

- powiedział Wiśniewski na Instagramie.

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I choć wielu nadal nie wierzy, że Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są razem, mamy na to żywe dowody. Para pojawiła się ostatnio na wspólnym nagraniu nowego programu w siedzibie Polsatu. Gdy opuszczali studio, zaczęli czule się obejmować i... skradli sobie całusy. Ściemniało się i byli pewni, że nikt już ich nie widzi.

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Zobaczcie w naszej galerii, jak Mandaryna i Michał Wiśniewski wymieniają czułości na parkingu. Nadal ładna z nich para?

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