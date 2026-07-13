Tak zaczęła się ich miłość. Wiśniewski zabrał Mandarynę do domu publicznego

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-13 11:04

Mandaryna i Michał Wiśniewski przez lata tworzyli jedną z najsłynniejszych par polskiego show-biznesu. Ich ślub w Kirunie i program "Jestem, jaki jestem" oglądały miliony Polaków. A jak wyglądała ich pierwszej randka? Piosenkarka ujawniła, że Michał Wiśniewski zabrał ją do domu publicznego. Jak wyjaśniła, nie był to kontrowersyjny wybór z premedytacją – po prostu o tej porze tylko ten lokal był otwarty.

Niewiele dawnych gwiazdorskich związków wywołuje do dziś tak ogromne emocje jak małżeństwo Marty i Michała Wiśniewskich. Lider popularnej formacji Ich Troje oraz uzdolniona tancerka tworzyli na początku lat dwutysięcznych najchętniej opisywany przez prasę duet w kraju. Miliony Polaków śledziły ich codzienne zmagania w emitowanym na antenie TVN formacie "Jestem, jaki jestem", którego punktem kulminacyjnym stała się transmitowana na żywo bajkowa ceremonia zaślubin w szwedzkiej miejscowości Kiruna. Choć ostatecznie ich małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem, artyści mieli poprawne relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Początki związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Zaskakujący start znajomości Mandaryny i Michała Wiśniewskiego doskonale wpisuje się w klimat ich całego, szeroko komentowanego przez media życia. Archiwalne wywiady sugerowały już wcześniej, że pierwsze oficjalne spotkanie znanej pary miało miejsce w domu publicznym. Marta Wiśniewska postanowiła niedawno odnieść się do tych rewelacji podczas rozmowy z dziennikarzem portalu Eska.pl. Mandaryna potwierdziła prawdziwość tamtych doniesień oraz szczegółowo wyjaśniła powody tak nietypowego wyboru miejsca.

Pierwsza randka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Okazją do snucia tych barwnych wspomnień była obecność artystki podczas gali See Bloggers zorganizowanej w Łodzi. Warto zaznaczyć, że to właśnie w tym mieście rozpoczęła się jej romantyczna historia z Michałem Wiśniewskim. Podczas krótkiego wywiadu przeprowadzonego przez Maksa Kluziewicza z serwisu Eska, gwiazda ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości i przyznała się do spędzenia pierwszej randki w domu publicznym.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie - podsumowała ze śmiechem wokalistka.

Wszystko wskazuje na to, że ta nietypowa anegdota to zaledwie mały urywek z długiej listy szalonych historii, jeśli chodzi o barwne perypetie i przygody z czasów największej popularności tej nietuzinkowej pary.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są parą

Kiedy wydawało się, że związek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny to już zamknięty rozdział, a spekulacje o odżywającym uczuciu są jedynie chwytem marketingowym, lider Ich Troje rozwiał wszelkie wątpliwości. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu potwierdził, że od końca czerwca ponownie spotyka się z byłą żoną, z którą ma dwoje dzieci.

Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym - powiedział Wiśniewski na Instagramie.

Sylwester z Dwojka MANDARYNA
Mandaryna i Michał Wiśniewski
Galeria zdjęć 19
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Michał Wiśniewski
MANDARYNA