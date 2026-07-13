Tak zaczęła się ich miłość. Wiśniewski zabrał Mandarynę do domu publicznego

Niewiele dawnych gwiazdorskich związków wywołuje do dziś tak ogromne emocje jak małżeństwo Marty i Michała Wiśniewskich. Lider popularnej formacji Ich Troje oraz uzdolniona tancerka tworzyli na początku lat dwutysięcznych najchętniej opisywany przez prasę duet w kraju. Miliony Polaków śledziły ich codzienne zmagania w emitowanym na antenie TVN formacie "Jestem, jaki jestem", którego punktem kulminacyjnym stała się transmitowana na żywo bajkowa ceremonia zaślubin w szwedzkiej miejscowości Kiruna. Choć ostatecznie ich małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem, artyści mieli poprawne relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Początki związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Zaskakujący start znajomości Mandaryny i Michała Wiśniewskiego doskonale wpisuje się w klimat ich całego, szeroko komentowanego przez media życia. Archiwalne wywiady sugerowały już wcześniej, że pierwsze oficjalne spotkanie znanej pary miało miejsce w domu publicznym. Marta Wiśniewska postanowiła niedawno odnieść się do tych rewelacji podczas rozmowy z dziennikarzem portalu Eska.pl. Mandaryna potwierdziła prawdziwość tamtych doniesień oraz szczegółowo wyjaśniła powody tak nietypowego wyboru miejsca.

Pierwsza randka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Okazją do snucia tych barwnych wspomnień była obecność artystki podczas gali See Bloggers zorganizowanej w Łodzi. Warto zaznaczyć, że to właśnie w tym mieście rozpoczęła się jej romantyczna historia z Michałem Wiśniewskim. Podczas krótkiego wywiadu przeprowadzonego przez Maksa Kluziewicza z serwisu Eska, gwiazda ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości i przyznała się do spędzenia pierwszej randki w domu publicznym.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie - podsumowała ze śmiechem wokalistka.

Wszystko wskazuje na to, że ta nietypowa anegdota to zaledwie mały urywek z długiej listy szalonych historii, jeśli chodzi o barwne perypetie i przygody z czasów największej popularności tej nietuzinkowej pary.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są parą

Kiedy wydawało się, że związek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny to już zamknięty rozdział, a spekulacje o odżywającym uczuciu są jedynie chwytem marketingowym, lider Ich Troje rozwiał wszelkie wątpliwości. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu potwierdził, że od końca czerwca ponownie spotyka się z byłą żoną, z którą ma dwoje dzieci.

Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym - powiedział Wiśniewski na Instagramie.

Sylwester z Dwojka MANDARYNA