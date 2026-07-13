Pojedynek instagramowych panien młodych: Klaudia Halejcio kontra Ola Nowak. Liczby nie kłamią, ta różnica zwala z nóg!

Kim jest Klaudia Halejcio?

Klaudia Halejcio to polska aktorka, celebrytka oraz influencerka, która w show-biznesie funkcjonuje od wczesnego dzieciństwa. Widzowie telewizyjni doskonale znają ją z ról w popularnych serialach, takich jak "Złotopolscy", "Pierwsza miłość" czy "Hotel 52", a także z występów w kinowych komediach romantycznych. Można ją było zobaczyć także w 1. edycji. polsatowskiego odłamu "Tańca z Gwiazdami". Zajęła tam 4. miejsce, a potem przez jakiś czas była w związku ze swoim tanecznym partnerem - Tomaszem Barańskim. Z biegiem lat Halejcio sprawnie przekierowała swoją karierę w stronę mediów społecznościowych.

Publikuje tam często zabawne filmiki, pokazujące jej życie w humorystyczny sposób. Prywatnie jest związana z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym wspólnie wychowuje córkę Nel i mieszka w wartej miliony podwarszawskiej willi.

Ola Nowa i jej kariera w mediach społecznościowych

Ola Nowak to jedna z czołowych polskich influencerek, która ogólnokrajową popularność zdobyła jako współtwórczyni komediowego kanału "Beksy" na YouTube. Po odejściu z projektu z sukcesem rozwinęła karierę solową. Co ciekawe, nie ma informacji, dlaczego jej znajomość z Nadią Długosz obecnie prawie nie jest pokazywana.

W branży i mediach mówi się o niej często w kontekście jej znajomości z Andziaks (Angeliką Trochonowicz). Obie influencerki przez lata tworzyły zgrany i medialny duet przyjaciółek - to właśnie na głośnym ślubie Andziaks Ola Nowak po raz pierwszy oficjalnie pokazała się publicznie ze swoim partnerem, a później narzeczonym i obecnym mężem, Maciejem Mazurkiem.

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Śluby Halejcio i Nowak na Instagramie. Content i liczby

Zarówno Klaudia Halejcio jak i Ola Nowak relacjonowały swoje śluby w mediach społecznościowych. W pewnym momencie internauci mieli wrażenie, że obie panie dosłownie wyskakują z lodówki ze ślubym contentem. Czy tak faktycznie było? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przyjrzeliśmy się tylko postom na Instagramie, które dotyczyły ślubu "w dniu ich odbycia się" lub skupiały się tylko na tym temacie. Nie uwzględniliśmy wieczorów panieńskich czy innych imprez przed uroczystościami, wyjątkiem było "śniadanie dla druhen" i prezenty. Olę Nowak obserwuje ponad 1,5 mln użytkowników, a Klaudię Halejcio - 1,1 mln.

Jak to wygląda w kwestii publikacji postów? Klaudia Halejcio opublikowała 16 postów dotyczących samego ślubu, plus jeden dodatkowy z "fryzurą próbną". Były to nie tylko zdjęcia z uroczystości, ale również rolki pokazujące jej wygląd, całą ceremonię oraz córeczkę. Kobieta skupiła się na relacjach głownie dotyczących jej, bez pokazywania stricte gości. Kolory zdjęć utrzymano w jednej, ciepłej barwie. Pierwszy post z samego ślubu (bez fryzury ślubnej) opublikowano dokładnie 28 czerwca, a ostatni 9 lipca 2026 roku.

Ola Nowak za to opublikowała ponad 21 postów. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że ogrom publikacji dotyczących samych przygotowań było o wiele więcej. Ola Nowak pokazała głównie rolki z uroczystości, zdjęcia i nagrania z bliskim czy zabawne momenty wokół całości, jak słynny zjazd pana młodego na miejsce ślubu. Kolory były zdecydowanie mocniejsze Pierwszy post opublikowano dokładnie 5 lipca, a jak na razie ostatni 10 lipca 2026 roku.

Choć liczba publikacji jest względnie podobna, okres czasu jest zdecydowanie krótszy. Ola Nowak w zaledwie niecałe 6 dni wrzuciła ponad 21 postów, co daje średnią 3 posty na dzień. U Klaudi Halejcio mowa o 12 dniach i 16 postach, co daje ponad 1 na dzień. Obie również na początku ogłoszeń aktywnie wrzucały Stories. Mowa o średnio 10 zdjęciach dziennie.

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