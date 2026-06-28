Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski powiedzieli sobie "tak". Było zjawiskowo, choć deszcz o mało nie zepsuł uroczystości

Długo wyczekiwany ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego

O ślubie Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego mówiło się od wielu miesięcy. Para od lat tworzy jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w polskim show-biznesie. Choć zaręczyli się już jakiś czas temu, konsekwentnie chronili szczegóły swoich planów przed mediami.

W ostatnich tygodniach Klaudia Halejcio coraz częściej dzieliła się z obserwatorami kadrami z przygotowań. Duże zainteresowanie wzbudził także jej wieczór panieński, który relacjonowała w mediach społecznościowych.

Halejcio i Wojciechowski wzięli ślub w maju?

Choć Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie zdradzali szczegółów dotyczących daty ślubu, w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przesłanek sugerujących, że para mogła powiedzieć sobie "tak" już wcześniej.

Internauci zwrócili uwagę na aktywność influencerki w mediach społecznościowych. W dniu, w którym według doniesień miała odbyć się ceremonia, Halejcio opublikowała wpis opatrzony hashtagiem "#bridetobe", czyli "przyszła panna młoda".

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To jednak nie wszystko. Kilka dni później fani zauważyli zmianę w danych przedsiębiorczyni. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zaczęła figurować jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska, co dodatkowo podsyciło spekulacje na temat zawarcia małżeństwa.

Wcześniej obserwatorzy aktorki wychwycili także pewną nieścisłość dotyczącą jej relacji w mediach społecznościowych. Gdy publikowała w sieci materiały sugerujące zagraniczny wyjazd, w rzeczywistości przebywała w Warszawie. To sprawiło, że pojawiły się przypuszczenia, iż para mogła celowo ukrywać przygotowania do ceremonii i sam ślub przed opinią publiczną.

Tak wyglądał ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego. Spadł deszcz

28 czerwca do sieci trafiło wideo ze ślubu i wesela Klaudii Halejcio. Zdaniem internetowych śledczych, uroczystość odbyła się pod koniec maja w południowej Francji. Para zadbała o każdy szczegół wydarzenia, stawiając na romantyczny charakter. Nie brakowało kwiatów i stylowych ozdób. Co ważne, na uroczystości goście pojawili się w jasnych kreacjach, co musiało być wyraźnie zaznaczone w zaproszeniach.

Klaudia Halejcio wystąpiła w dopasowanej, koronkowej sukni, natomiast Oskar Wojciechowski wybrał jasny garnitur. Co interesujące, panna młoda szła do ołtarza w strugach deszczu. Choć pogoda nie dopisała, Klaudii nie opuszczał dobry humor.

Życzenia dla pary młodej

Po ogłoszeniu informacji o ślubie pod profilem Klaudii Halejcio pojawiły się tysiące gratulacji. Życzenia nowożeńcom składali zarówno fani, jak i przedstawiciele świata show-biznesu.

Najlepszy filmik ze ślubu jaki widziałam! 😍; Ale się wzruszyłam 😍🥺 tak powinny wyglądać filmiki ze ślubów !! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia ❤️; Sie wzieli i ochajtali🥳 Miłości pod korek! Gratulacje🩷🩷

- pisali fani w komentarzach

Cudownie

- napisała Wersow

Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

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Klaudia Halejcio pokazała nowy pokój córeczki. Niewiarygodne, jak wygląda to wnętrze