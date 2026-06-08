Klaudia Halejcio jest już po ślubie?! Zmieniła nazwisko, a w sieci nadal odlicza do "wielkiego dnia"

Klaudia Halejcio powiedziała "tak". Luksusowy wyjazd panieński influencerki

Klaudia Halejcio zaczęła karierę jako dziecko. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie. Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. 35-latka chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego.

Para mieszka w pięknej wartej ponad 10 milionów willi, której wnętrza celebrytka często pokazuje w sieci. Klaudia Halejcio i Oscar Wojciechowski (34 l.) w czerwcu 2021 powitali na świecie córeczkę Nel, a zaręczyli rok później. Początkowo ślub miał się odbyć latem 2024 roku, ale został przełożony. Mimo to biznesmen rozpieszczał ukochaną ślubnymi prezentami, w tym luksusowym Porsche.

Zakochani długo nie mówili nic o ślubie aż do tego roku. Od pewnego czasu pojawiały się bowiem znaki, że uroczystość tym razem rzeczywiście się odbędzie. Z czasem Klaudia Halejcio wprost mówiła o przygotowaniach do tego wielkiego dnia. Pod koniec maja na jej Instagram trafiły relacje z wyjazdu panieńskiego. Jak na popularną influencerkę przystało, zabrała swoje przyjaciółki za granicę.

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Klaudia Halejcio wzięła ślub w tajemnicy? W sieci ciągle odlicza do "wielkiego dnia"

Holejcio spakowała również walizkę pełną ubrań w białym kolorze. Razem ze swoją ekipą bawiły się na ekskluzywnym rejsie. Od tamtej pory celebrytka regularnie dorzuca nowe przedślubne. W minioną niedzielę dodała filmik, na którym wije się w kusym wdzianku z białych piór.

Tik-tak, tik-tak… Odliczanie trwa, a wielki dzień jest już coraz bliżej. Jak myślicie, w którym miesiącu powiemy sobie "tak"? - zapytała swoich obserwujących.

Z kolei w poniedziałkowe popołudnie w kolejnej ślubnej stylizacji poprosiła o ostatnie rady przed ślubem. Sporo wskazuje jednak na to, że ślub odbył się kilka dni temu. Osoba z otoczenia medialnej pary w rozmowie z Pudelkiem przekazała, że ślub Klaudia Halejcio i Oscar Wojciechowski wzięli ślub cywilny 30 maja.

Ślub cywilny miał miejsce 30 maja w willi Halejcio i Wojciechowskiego - powiedział tajemniczy informator.

W tym dniu gwiazda sieci wrzuciła post z opisem "#bridetobe". Co więcej, dwa dni później influencerka zmieniła dane. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej figuruje teraz jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Internauci już wcześniej zauważyli, że gdy Klaudia wrzucała relacje z zagranicznego wyjazdu, tak naprawdę była w Warszawie.

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