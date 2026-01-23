Halejcio wsiada do Lamborghini za 3 miliony, ale to co zrobił mąż to prawdziwe widowisko!

Klaudia Halejcio wsiada do Lambo za 3 miliony

Klaudia Halejcio na przejażdżkę wybrała stylizację na cebulkę - szary dresowy komplet, modną balaklawę - czyli połączenie szalika z kapturem i sztuczne białe futerko typu "miś". Wraz z mężem udała się do zjawiskowego, wściekle zielonego Lamborghini, choć w tylu warstwach pewnie jest niezbyt wygodnie w małej przestrzeni sportowego auta... ale czego się nie robi dla lansu?

Halejcio zmierzała wprost do drzwi pasażera, ale! Jej mąż Oskar wyskoczył do przodu i postanowił ją ubiec. Otworzył jej drzwi do auta, ale za pewną cenę - zapragnął od żony pocałunku tu i teraz! Nie miała wyboru i musiała uiścić natychmiastową opłatę w walucie miłości...

Klaudia Halejcio i jej mąż Oskar Wojciechowski wożą się Lamborghini Revuelto, którego ceny - w zależności od wersji - wahają się w przedziale między 3 a 3,7 miliona złotych. By podkreślić swój majętny status - podczas spotkania na mieście z żoną Oskar miał na sobie kurteczkę Off-White, luksusowej włoskiej marki modowej, wartą "zaledwie" 9,5 tysiąca złotych. Z dużym, wyraźnym logo, żeby nikt się przypadkiem nie pomylił...

Kolekcja aut Klaudii Halejcio: trzy Lamborghini, Porshe i zabytek

Warto przy okazji zaznaczyć, że Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w garażu obok swojej willi wartej ponad 9 milionów złotych trzymają nie tylko zielone Lambo, ale całą kolekcję luksusowych aut. Wcześniej pokazywali w sieci między innymi inne auta ulubionej marki: Lamborghini Huracan koloru fioletowego, warte między 1,5 a 1 milionem złotych, oraz drugie, czerwone Lamborghini Aventador SVJ, kosztujące ponad 3 miliony. Obok nich parkuje też błękitne Porsche Taycan, kosztujące ponad milion. Klaudia i Oskar mają też ponoć stary samochód (prawdopodobnie Austin Seven) czekający na renowację, który można określić jako "zabytkowy".

