Halejcio wsiada do Lamborghini za 3 miliony, ale to co zrobił mąż to prawdziwe widowisko!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-01-23 4:41

Czy zielone, sportowe Lamborghini za 3 miliony z niskim zwieszeniem to najlepszy wybór na mrozy i śliską nawierzchnię? Można z tym dyskutować Bezdyskusyjnie jednak jest to symbol luksusu, z którego Klaudia Halejcio (35 l.) nie ma zamiaru rezygnować mimo pogody. Jej mąż, Oskar Wojciechowski (35 l.) jak prawdziwy gentelman rzucił się do otwierania drzwi, ale nie ma nic za darmo. Zażądał od niej konkretnej zapłaty!

Klaudia Halejcio wsiada do Lambo za 3 miliony

Klaudia Halejcio na przejażdżkę wybrała stylizację na cebulkę - szary dresowy komplet, modną balaklawę - czyli połączenie szalika z kapturem i sztuczne białe futerko typu "miś". Wraz z mężem udała się do zjawiskowego, wściekle zielonego Lamborghini, choć w tylu warstwach pewnie jest niezbyt wygodnie w małej przestrzeni sportowego auta... ale czego się nie robi dla lansu?

Halejcio zmierzała wprost do drzwi pasażera, ale! Jej mąż Oskar wyskoczył do przodu i postanowił ją ubiec. Otworzył jej drzwi do auta, ale za pewną cenę - zapragnął od żony pocałunku tu i teraz! Nie miała wyboru i musiała uiścić natychmiastową opłatę w walucie miłości...

Zobacz również: Wesela jeszcze nie było, ale prezent ślubny jest i zwala z nóg. Halejcio dostała od ukochanego nową furę

Klaudia Halejcio i jej mąż Oskar Wojciechowski wożą się Lamborghini Revuelto, którego ceny - w zależności od wersji - wahają się w przedziale między 3 a 3,7 miliona złotych. By podkreślić swój majętny status - podczas spotkania na mieście z żoną Oskar miał na sobie kurteczkę Off-White, luksusowej włoskiej marki modowej, wartą "zaledwie" 9,5 tysiąca złotych. Z dużym, wyraźnym logo, żeby nikt się przypadkiem nie pomylił...

Zobacz również: Ukochany Klaudii Halejcio zrobił jej lodowisko przed domem! Bawili się razem z 2 córeczkami

Kolekcja aut Klaudii Halejcio: trzy Lamborghini, Porshe i zabytek

Warto przy okazji zaznaczyć, że Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w garażu obok swojej willi wartej ponad 9 milionów złotych trzymają nie tylko zielone Lambo, ale całą kolekcję luksusowych aut. Wcześniej pokazywali w sieci między innymi inne auta ulubionej marki: Lamborghini Huracan koloru fioletowego, warte między 1,5 a 1 milionem złotych, oraz drugie, czerwone Lamborghini Aventador SVJ, kosztujące ponad 3 miliony. Obok nich parkuje też błękitne Porsche Taycan, kosztujące ponad milion. Klaudia i Oskar mają też ponoć stary samochód (prawdopodobnie Austin Seven) czekający na renowację, który można określić jako "zabytkowy". 

Zobacz również: Klaudia Halejcio ma dom za 9 milionów, a sprzedaje stare ciuchy i zabawki w sieci. Tak brakuje jej kasy?

