Czarna jak noc Szapołowska, chudziutka Aleksander i Niezgoda z torebką za kilkanaście tysięcy!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-11 20:46

Wielka premiera filmu "Król dopalaczy" przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe nazwiska polskiego show-biznesu. Zachwyciła elegancka Grażyna Szapołowska, olśniewała szczupła Vanessa Aleksander, a Katarzyna Niezgoda przyciągała uwagę luksusową torebką od Chanel.

Premiera filmu "Król dopalaczy". Tłum gwiazd!

Premiera filmu Król dopalaczy zamieniła się w prawdziwe święto polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawiły się dziesiątki znanych twarzy, które chętnie pozowały do zdjęć i rozmawiały z mediami. Błysk fleszy, eleganckie stylizacje i ogromne emocje towarzyszyły gościom od pierwszych chwil wydarzenia. Wśród zaproszonych gwiazd znalazły się zarówno legendy polskiego kina, jak i przedstawiciele młodego pokolenia aktorów. Nie zabrakło też celebrytów i osób ze świata biznesu, które przyciągnęły uwagę fotoreporterów.

Zobacz też: Elegancki Englert ze Ścibakówną, a Moro w wielkiej marynarce. Tłum gwiazd na premierze!

Czarna jak noc Szapołowska, chudziutka Aleksander i Niezgoda z torebką za kilkanaście tysięcy!

Jedną z największych gwiazd wieczoru była bez wątpienia Grażyna Szapołowska. Aktorka pojawiła się na premierze w eleganckiej, czarnej sukni, która podkreślała jej klasę i ponadczasowy styl. Gwiazda prezentowała się niezwykle szykownie i przyciągała spojrzenia wszystkich obecnych.

Zobacz też: Tłum gwiazd na premierze filmu. Elegancka Zielińska, młodzieżowy Szyc i niebiescy bracia Mroczek

Dużo emocji wzbudziło także pojawienie się Vanessa Aleksander. Aktorka zachwyciła fanów i fotografów swoją szczupłą sylwetką oraz świeżym, naturalnym wyglądem. Jej stylizacja była jednocześnie elegancka i nowoczesna, dzięki czemu wyróżniała się na tle innych gwiazd obecnych na czerwonym dywanie!

Zobacz też: Widzieliśmy gwiazdy na imprezie serialu "Bridgertonowie". Przetakiewicz na czarno, Hakiel z ukochaną czy Bovska jak ciastko?

Spore zainteresowanie wzbudziła również Katarzyna Niezgoda, która postawiła na luksusowy dodatek. W ręku trzymała torebkę od luksusowej marki Chanel, której wartość sięga kilkunastu tysięcy złotych. Ten detal natychmiast zwrócił naszą uwagę!

Zobacz też: Fijał w dresie, Kaczorowska w jeansach i opalona Dankwa. Tłum gwiazd na imprezie charytatywnej

Zobacz naszą galerię: Czarna jak noc Szapołowska, chudziutka Aleksander i Niezgoda z torebką za kilkanaście tysięcy!

Czarna jak noc Szapołowska, chudziutka Aleksander i Niezgoda z torebką za kilkanaście tysięcy!
Galeria zdjęć 45
Sonda
Wolisz oglądać filmy, czy seriale?
Vanessa Aleksander wyjawiła, że udział w "TzG" to spełnienie jej dziecięcego marzenia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VANESSA ALEKSANDER
KATARZYNA NIEZGODA
GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA