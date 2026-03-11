Czarna jak noc Szapołowska, chudziutka Aleksander i Niezgoda z torebką za kilkanaście tysięcy!

Premiera filmu "Król dopalaczy". Tłum gwiazd!

Premiera filmu Król dopalaczy zamieniła się w prawdziwe święto polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawiły się dziesiątki znanych twarzy, które chętnie pozowały do zdjęć i rozmawiały z mediami. Błysk fleszy, eleganckie stylizacje i ogromne emocje towarzyszyły gościom od pierwszych chwil wydarzenia. Wśród zaproszonych gwiazd znalazły się zarówno legendy polskiego kina, jak i przedstawiciele młodego pokolenia aktorów. Nie zabrakło też celebrytów i osób ze świata biznesu, które przyciągnęły uwagę fotoreporterów.

Jedną z największych gwiazd wieczoru była bez wątpienia Grażyna Szapołowska. Aktorka pojawiła się na premierze w eleganckiej, czarnej sukni, która podkreślała jej klasę i ponadczasowy styl. Gwiazda prezentowała się niezwykle szykownie i przyciągała spojrzenia wszystkich obecnych.

Dużo emocji wzbudziło także pojawienie się Vanessa Aleksander. Aktorka zachwyciła fanów i fotografów swoją szczupłą sylwetką oraz świeżym, naturalnym wyglądem. Jej stylizacja była jednocześnie elegancka i nowoczesna, dzięki czemu wyróżniała się na tle innych gwiazd obecnych na czerwonym dywanie!

Spore zainteresowanie wzbudziła również Katarzyna Niezgoda, która postawiła na luksusowy dodatek. W ręku trzymała torebkę od luksusowej marki Chanel, której wartość sięga kilkunastu tysięcy złotych. Ten detal natychmiast zwrócił naszą uwagę!

