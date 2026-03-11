Wielka gwiazda TVN pokazuje apetyczne ciało. Jedno wielkie WOW!

Malwina Wędzikowska zachwyca formą w sieci!

Malwina Wędzikowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych i charyzmatycznych kobiet polskiej telewizji. Widzowie znają ją przede wszystkim z produkcji "The Traitors. Zdrajcy" w TVN, gdzie dała się poznać jako osoba pełna energii, klasy i wyczucia stylu. Gwiazda aktywnie prowadzi także swoje media społecznościowe, w których chętnie dzieli się fragmentami życia zawodowego i prywatnego. Tym razem prezenterka postanowiła pokazać fanom nieco bardziej wakacyjny i swobodny kadr. Na swoim instagramowym profilu opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje znakomitą formę.

Malwina Wędzikowska pręży apetyczne ciało w sieci

Na fotografii Malwina Wędzikowska pozuje w sportowej stylizacji podkreślającej jej figurę. Największą uwagę przyciąga jednak jej wysportowany, płaski brzuch oraz świetna sylwetka, nad którą jak przyznaje w wywiadach, pracuje regularnie.

Nie jest tajemnicą, że Wędzikowska od dawna dba o zdrowy styl życia. Regularna aktywność fizyczna i świadome podejście do codziennych nawyków sprawiają, że gwiazda może pochwalić się świetną kondycją i sylwetką, której mogłoby jej pozazdrościć wiele osób.

Dla wielu obserwatorów takie zdjęcia są także motywacją do dbania o własne zdrowie i formę. Wędzikowska pokazuje bowiem, że można łączyć intensywną pracę w mediach z aktywnym stylem życia.

Moda to wiara w wolność jednostki, a nagie ciało jest dla mnie symbolem wolności w najczystszej postaci. Kiedy oddzielimy od ciała wszelkie naleciałości kulturowe, religijne, to mamy wolność od zewnętrznych ograniczeń. Uważam, że to jest kluczowe do akceptacji własnego ciała, ale też jego ograniczeń i przemijania. Człowiek skupia się na kompleksach, wstydzie związanym z cielesnością i może wtedy dzięki temu zapomnieć, że przemija... - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Malwina.

