Wielka gwiazda TVN pokazuje apetyczne ciało. Jedno wielkie WOW!

Julita Buczek
2026-03-11 19:19

Malwina Wędzikowska znów przyciągnęła uwagę fanów. Gwiazda TVN opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę. Uwagę internautów szczególnie przykuł jej perfekcyjnie wyrzeźbiony brzuch. Co za fotka!

Malwina Wędzikowska zachwyca formą w sieci!

Malwina Wędzikowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych i charyzmatycznych kobiet polskiej telewizji. Widzowie znają ją przede wszystkim z produkcji "The Traitors. Zdrajcy" w TVN, gdzie dała się poznać jako osoba pełna energii, klasy i wyczucia stylu. Gwiazda aktywnie prowadzi także swoje media społecznościowe, w których chętnie dzieli się fragmentami życia zawodowego i prywatnego. Tym razem prezenterka postanowiła pokazać fanom nieco bardziej wakacyjny i swobodny kadr. Na swoim instagramowym profilu opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje znakomitą formę.

Malwina Wędzikowska pręży apetyczne ciało w sieci

Na fotografii Malwina Wędzikowska pozuje w sportowej stylizacji podkreślającej jej figurę. Największą uwagę przyciąga jednak jej wysportowany, płaski brzuch oraz świetna sylwetka, nad którą jak przyznaje w wywiadach, pracuje regularnie.

Nie jest tajemnicą, że Wędzikowska od dawna dba o zdrowy styl życia. Regularna aktywność fizyczna i świadome podejście do codziennych nawyków sprawiają, że gwiazda może pochwalić się świetną kondycją i sylwetką, której mogłoby jej pozazdrościć wiele osób.

Dla wielu obserwatorów takie zdjęcia są także motywacją do dbania o własne zdrowie i formę. Wędzikowska pokazuje bowiem, że można łączyć intensywną pracę w mediach z aktywnym stylem życia.

Moda to wiara w wolność jednostki, a nagie ciało jest dla mnie symbolem wolności w najczystszej postaci. Kiedy oddzielimy od ciała wszelkie naleciałości kulturowe, religijne, to mamy wolność od zewnętrznych ograniczeń. Uważam, że to jest kluczowe do akceptacji własnego ciała, ale też jego ograniczeń i przemijania. Człowiek skupia się na kompleksach, wstydzie związanym z cielesnością i może wtedy dzięki temu zapomnieć, że przemija... - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Malwina.

MALWINA WĘDZIKOWSKA